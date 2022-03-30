Россия перекрыла подачу газа по трубопроводу "Ямал – Европа"

Накануне, 29 марта, объем подачи газа в Польшу и Германию по трубопроводу превышал 1 450 000 кВтч/ч, однако впоследствии снизился до нуля.

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По информации немецкого газотранспортного оператора Gascade, руководство РФ остановило подачу газа по трубопроводу "Ямал – Европа", который идет через компрессорную станцию Мальнов на границе Польши и Германии. Об этом сообщает Reuters.

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Накануне, 29 марта, объем подачи газа в восточном направлении в Польшу и Германию через станцию "Мальнов" по трубопроводу "Ямал – Европа" превышал 1 450 000 кВтч/ч, однако впоследствии снизился до нуля, согласно данным оператора Gascade.

Поставки российского газа по другим газопроводам, в т.ч. И по "Северному потоку – 1", продолжаются.

У российского "Газпрома" нет долгосрочного контракта на поставку газа через Польшу: транзитные мощности бронируют на месячных или суточных аукционах, иногда от загрузки отказываются полностью.

28 марта, "Газпром" впервые за две недели заказал часть мощностей прокачки газа в Германию транзитом через Польшу по газопроводу "Ямал – Европа" на полные сутки. В дальнейшем представители "Газпрома" сделали дополнительный резерв мощностей прокачки на 30 марта.

Напомним, что решением Владимира Путина расчеты за поставки газа в Европу были переведены в рубли. В Кремле считают, что международные расчеты в российской валюте не навредят национальной торговле.

Ранее Фокус сообщал, что страны "Большой Семерки" отказались рассчитываться за российский газ рублями. Представители Германии посчитали такое требование Кремля нарушением существующих контрактных обязательств.