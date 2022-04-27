Через несплату в рублях: "Газпром" зупинив постачання газу до Польщі та Болгарії

Польський політик Петро Наїмський заявив, що Польща більше не планує купувати газ у Росії. На тлі цих новин ціна газу на європейській біржі зросла на 16%.

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Російська енергетична компанія "Газпром" зупинила постачання газу до Польщі та Болгарії. Такі дії компанія пояснила несплатою болгарській компанії "Булгаргаз" та польській PGNiG палива в рублях. Про це повідомляє "РІА НОВИНИ".

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Через те, що Болгарія та Польща є транзитними країнами, то в Росії їх попередили, що несанкціонований відбір палива з транзитних обсягів до інших європейських країн означатиме скорочення постачання на цей обсяг.

У польській PGNiG відреагували на зупинку постачання газу та заявили, що виконували всі зобов'язання Ямальського контракту.

"Результатом постанови стала спроба ввести для деяких контрагентів "Газпрому" зобов'язання вести розрахункові рахунки в банку, що знаходиться під юрисдикцією РФ, і робити остаточні розрахунки за поставлений газ у російських рублях. Після ретельного аналізу постанови Правління PGNiG відхилило такі запропоновані умови розрахунків положенням Ямальського контракту", — заявили в польській компанії.

Тим часом представник уряду зі стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський заявив, що Польща більше не закуповуватиме газ у Росії. За його словами, Варшава має можливість імпортувати достатньо газу, хоч і є ймовірність, що платити за нього доведеться більше.

"Це сталося швидше, ніж ми припускали. В нормальних умовах газовий контракт з "Газпромом" мав спливти в грудні цього року", — сказав він.

На тлі цих новин ціна на газ у Європі на біржі під час відкриття зросла на 16%, перевищивши $1300 за тисячу кубометрів, потім знизилася до $1250.

Нагадаємо, 26 квітня ЗМІ повідомляли, що РФ зупинила постачання газу до Польщі за Ямальським контрактом. Після цього в Міністерстві клімату Польщі зібралася кризова група.

Раніше, 23 березня, Володимир Путін вирішив перевести розрахунки за постачання газу до Європи в російські рублі. В Москві вважають, що міжнародні розрахунки в російській валюті не зашкодять національній торгівлі.

Країни "Великої сімки" заявили, що не платитимуть за газ у рублях. Вони вважали таке рішення президента РФ порушенням чинних контрактів.