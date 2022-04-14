Путин согласился на поставки газа РФ за евро, — канцлер Австрии

Глава австрийского правительства Карл Нехаммер не уточнил, упоминал ли президент РФ о необходимости открыть рублевый счет в "Газпромбанке" для перевода оплаты за топливо.

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Президент РФ Владимир Путин в ходе личной встречи с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Москве в понедельник, 11 апреля, заверил, что платежи за газ могут по-прежнему производиться в евро, несмотря на то, что ранее российский лидер подписал указ, обязывающий "недружественные страны" платить за топливо в рублях. Об этом глава австрийского правительства заявил в интервью журналистам в среду, 13 апреля, передает агентство APA.

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"Путин сказал, что "поставки газа обеспечены, что Россия поставляет объемы, оговоренные в контракте, и что платежи могут по-прежнему производиться в евро", — цитирует его издание.

При этом канцлер не уточнил, упоминал ли президент РФ о необходимости открывать рублевый счет в РФ. Требование Путина заключается в том, что покупатели газа из стран ЕС и других государств, входящих в перечень "недружественных", обязаны открыть в российском "Газпромбанке" два счета — один в иностранной валюте, а второй в рублях — а банк в свою очередь уже будет отвечать за конвертацию иностранной валюты в рубли и перечисление рублевого платежа "Газпрому".

При этом Еврокомиссия уже уведомила государства-члены Евросоюза, что оплата России за газ по такой процедуре будет нарушением уже введенных в отношении РФ санкций за развязанную ею полномасштабную войну против Украины.

Также мы писали, что после встречи с Путиным Нехаммер назвал диалог с президентом РФ "очень жестким", "очень прямым" и "очень откровенным".