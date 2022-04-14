Путін погодився на постачання газу РФ за євро, — канцлер Австрії

Глава австрійського уряду Карл Негаммер не уточнив, чи згадував президент РФ про необхідність відкрити рублевий рахунок у "Газпромбанку" для переказу оплати за паливо.

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Президент РФ Володимир Путін у процесі особистої зустрічі з канцлером Австрії Карлом Негаммером у Москві в понеділок, 11 квітня, запевнив, що платежі за газ можуть, як і раніше, проводитися в євро, незважаючи на те, що раніше російський лідер підписав указ, який зобов'язує "недружні країни" платити за паливо в рублях. Про це глава австрійського уряду заявив в інтерв'ю журналістам у середу, 13 квітня, повідомляє агентство APA.

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"Путін сказав, що "постачання газу забезпечено, що Росія постачає обсяги, обумовлені в контракті, і що платежі можуть, як і раніше, проводитися в євро", — цитує його видання.

При цьому канцлер не уточнив, чи згадував президент РФ про необхідність відкривати рублевий рахунок в РФ. Вимога Путіна полягає в тому, що покупці газу з країн ЄС та інших держав, що входять до переліку "недружніх", зобов'язані відкрити в російському "Газпромбанку" два рахунки — один в іноземній валюті, а другий у рублях — а банк, зі свого боку, вже буде відповідати за конвертацію іноземної валюти в рублі та переказування рублевого платежу "Газпрому".

При цьому Єврокомісія вже повідомила державам-членам Євросоюзу, що оплата Росії за газ за такою процедурою буде порушенням уже запроваджених проти РФ санкцій за пов'язану з нею повномасштабну війну проти України.

Також ми писали, що після зустрічі з Путіним Негаммер назвав діалог із президентом РФ "дуже жорстким", "дуже прямим" і "дуже відвертим".