"Це був не дружній візит", — канцлер Австрії про переговори з Путіним

Канцлер Австрії Карл Негаммер провів переговори з Володимиром Путіним. Політик став першим главою уряду країни ЄС, хто особисто зустрівся з президентом РФ після початку повномасштабної війни в Україні.

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11 квітня канцлер Австрії Карл Негаммер зустрівся з Володимиром Путіним у його підмосковній резиденції в Ново-Огарьові. Як повідомляє "Голос Америки" з посиланням на австрійські ЗМІ, Негаммер назвав зустріч "дуже жорсткою", "дуже прямою" та "дуже відкритою".

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"Це був не дружній візит", — наголосив австрійський прем'єр, додавши, що в президента РФ зовсім інша оцінка подій, ніж у глав уряду ЄС.

"Для мене було важливо, дивлячись йому в очі, вказати на жахи війни, страждання, які я бачив сам, воєнні злочини в Бучі й інших селах в Україні", — сказав Негаммер.

За словами австрійського прем'єр-міністра, він дав зрозуміти Путіну, що війну в Україні необхідно зупинити якнайшвидше. Однак Путін має намір "вирішити" питання Донбасу, незважаючи на жорсткі, відчутні для Росії санкції. Тому Негаммер не має оптимізму щодо можливості швидкого припинення бойових дій в Україні.

За інформацією австрійського видання Kronen Zeitung, під час зустрічі на прохання Негаммера не було ні рукостискань, ні спільних фотографій, щоб Росія не мала шансу використовувати це у своїх пропагандистських цілях. Проте канцлер Австрії наголосив, що особистий контант із Путіним був дуже важливим, щоб донести позицію Євросоюзу.

"Треба далі йти цим шляхом", — додав Негаммер.

Незадовго до поїздки до Москви Негаммер провів переговори з Володимиром Зеленським у Києві. Під час зустрічі з Путіним прем'єр Австрії передав йому бажання президента України зустрітися особисто з російським гарантом, проте не отримав "значної реакції". Проте канцлер наголосив на важливості переговорного процесу між російсько-українською делігаціями в Стамбулі та сказав, що Путін "має довіру" до цих переговорів.

У відомстві канцлера зазначили, що Негаммер вирушив у Москву з трьома важливими гуманітарними цілями — негайне припинення бойових дій, створення гуманітарних коридорів для евакуації поранених і вразливих груп населення та гуманітарний доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста. Карл Негаммер ніяк не прокоментував, чи вдалося досягти будь-яких домовленостей у цих напрямках.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не робитиме заяв за підсумками візиту Карла Негаммера.

Як писав раніше Фокус, канцлер Австрії став першим главою уряду країни-члена Євросоюзу, хто особисто зустрівся з Володимиром Путіним після початку повномасштабної війни в Україні.