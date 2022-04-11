Сказав правду в обличчя Путіну: канцлер Австрії зустрівся з президентом РФ

За словами глави МЗС Австрії, зараз дуже важливо сказати правду Путіну про те, що він уже морально програв війну.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Сьогодні, 11 квітня, закінчилася півторагодинна зустріч у форматі тет-а-тет канцлера Австрії Карла Негаммера з президентом Росії Володимиром Путіним. Перед поїздкою до Москви австрійський лідер заявив, що під час зустрічі має на меті розповісти російському президентові всю правду про війну в Україні, повідомляє телеканал CNN.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Негаммер став першим лідером ЄС, який зустрівся з Путіним від початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого на тлі попереджень про новий наступ на сході країни. Поїздка до Москви австрійського канцлера відбулася після візиту до Києва 9 квітня. Напередодні поїздки Негаммер сказав, що Австрія, як позаблокова країна, займає чітку позицію щодо російської агресії й добиватиметься припинення вогню, а також сприятиме створенню гуманітарних коридорів та детальному розслідуванню воєнних злочинів.

"Ми розуміємо, що маємо допомогти там, де є несправедливість і воєнні злочини", — зазначив канцлер.

Виступаючи на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, Негаммер сказав, що він спробує зайняти посередницьку позицію між Москвою та Києвом. У цьому сенсі канцлер діятиме як "будівельник мостів" для діалогу, який забезпечить мир між двома країнами.

Про наміри Негаммера особисто зустрітися з Путіним заявив і міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг. Виступаючи в Люксембурзі, він зазначив, що наразі дуже важливо сказати в обличчя президенту Путіну правду про те, що він морально вже програв війну.

"У його ж інтересах, щоб хтось сказав йому правду. Я думаю, це важливо, і ми зобов'язані це зробити, якщо хочемо врятувати людські життя. Ми не хочемо упустити жодної можливості й маємо використовувати кожен шанс, щоб покласти край пекельній гуманітарній ситуації в Україні", — сказав Шалленберг.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін відповідальний за воєнні злочини в Україні, оскільки вертикаль кремлівської влади збудована так, що він міг би зупинити смерть українців.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель закликав країни ЄС терміново надати Україні все необхідне озброєння, поки є невелика пауза на сході. Водночас Боррель наголосив, що рішення необхідно ухвалити найближчими днями, а не тижнями.