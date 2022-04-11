Поки є вікно для підготовки: в ЄС закликали якнайшвидше передати потрібну зброю ЗСУ

За даними джерел Bloomberg, країни ЄС отримали запит української сторони щодо важкого озброєння, але поки про терміни постачання нічого не відомо.

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Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель закликав країни-члени ЄС надати необхідне озброєння протягом днів, а не тижнів. Про це повідомляє Bloomberg.

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Боррель закликав надати озброєння українській армії протягом кількох днів, доки є невелика пауза на сході. Росія готує масштабний наступ, тому ЄС має зробити "все, що може", аби допомогти Україні.

Після невдачі військ РФ на півночі країни Москва переносить кампанію на Донбас. Зазначають, що запеклий опір ЗСУ був поряд з умілим використанням ПТРК та ПЗРК, які постачає Захід.

У ЄС вважають, що саме на сході відбудуться вирішальні події для закінчення війни. Як стверджують джерела видання, Москва не проявляє серйозності для ширших мирних переговорів. Тому Україна має невелике вікно для підготовки та отримання необхідної їй зброї.

Стверджують, що більшість урядів країн ЄС взяли на себе зобов'язання вивчити запити української сторони, що включають танки та РСЗВ, але точні терміни постачання та моделі не вказані. Їх сьогодні обговорюватимуть на зустрічі глав МЗС у Люксембурзі.

Нагадаємо, Словаччина передала ЗСУ комплекс ППО С-300ПМУ. Також Чехія передала Україні перші танки Т-72 та БМП-1.

Під час звернення Зеленського до парламенту Південної Кореї лідер держави попросив у них озброєння, зокрема системи ППО.