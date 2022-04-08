Словацький комплекс ППО С-300 доставили до України

Доставляння зенітно-ракетного комплексу зайняло два дні — спочатку його перекинули до східних кордонів, а потім на територію нашої країни.

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В Україну прибув комплекс ППО С-300, який передала Словаччина. Про це повідомляє телеканал TV Noviny.

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Повідомляють, що постачання зенітно-ракетного комплексу на територію України тривало два дні. Спочатку Міноборони Словаччини доставило ППО до кордонів країни, а потім перекинуло комплекс в Україну.

За словами прем'єр-міністра Едуарда Геґера, Словацька Республіка підтримує захист прав людини та свободу, тому надає допомогу Україні. Щоб вдалося врятувати якнайбільше мирних людей.

"Дарування системи не означає, що Словацька Республіка стала частиною збройного конфлікту в Україні. Також запевняю, що оборона Словацької Республіки, як і раніше, забезпечена і найближчими днями її посилять додатковою системою протиракетної оборони наших союзників", — заявив прем'єр-міністр країни.

С-300 ПМУ — це експортний варіант С-300ПМ. Прийнятий на озброєння у 1982 році. Ракета має вдосконалену апаратну частину і здатна вражати повітряні цілі, що летять зі швидкістю до 6450 км/год, дальність ураження літаків супротивника — 150 км. Балістичних цілей — до 40 км.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словенії підтримав відправлення С-300 до України ще 30 березня. Натомість країна отримає американський комплекс Patriot.

16 березня повідомляли, що США передадуть Україні додаткові системи ППО — С-300 та ЗРК "Оса".