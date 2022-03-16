США передадуть Україні додаткові системи ППО: різні модифікації С-300 та ЗРК Оса (фото)

За даними CNN, засоби протиповітряної оборони вже прямують до України

Сполучені Штати Америки планують передати Україні кілька зенітно-ракетних комплексів для допомоги в обороні. Про це повідомляє CNN.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами високопоставленого представника США, Україні передадуть додаткові системи ППО:

SA-8 — натовська класифікація ЗРК "Оса"

SA-10 — С-300

SA-12 — С-300В

SA-14 — ПЗРК Стріла-3

[ + – ] ЗРК "Оса" [ + – ] С-300 Фото: glavred.info [ + – ] С-300V [ + – ] ПЗРК Стріла-3

Зазначимо, що згідно зі списком, Україна отримає С-300 та С-300В — це SA-10 та SA-12. Проте автори CNN пишуть, що С-300 не передадуть. Натомість Україна отримає інші зенітно-ракетні комплекси з меншим радіусом, ніж у С-300, але більшим, ніж у Stinger. Ймовірно, журналісти помилилися, вказуючи С-300 за натовською класифікацією та за радянською як різні види зброї. Нове постачання має дати можливість вражати російські крилаті ракети.

Системи вже отримали від країн-партнерів НАТО і перебувають у дорозі до України. Наразі невідомо, чи повернуть їх країнам-постачальникам.

Нагадаємо, у ЗМІ повідомляли, що президент США Джо Байден роздумує над передачею Україні дронів-камікадзе Switchblade.

Також президент США Джо Байден підписав закон про надання Україні допомоги у розмірі 13,6 мільярда доларів. Кошти призначені для гуманітарної, економічної та оборонної допомоги Україні та країнам-сусідам.