Словацкий комплекс ПВО С-300 доставили в Украину

Доставка зенитно-ракетного комплекса заняла два дня — сперва ее перебросили к восточным границам, а затем на территорию нашей страны.

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В Украину прибыл комплекс ПВО С-300, который был передан Словакией. Об этом сообщает телеканал TV Noviny.

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Сообщается, что поставка зенитно-ракетного комплекса на территорию Украины длилась два дня. Сперва Минобороны Словакии доставило ПВО к границам страны, а затем перебросила комплекс в Украину.

По словам премьер-министра Эдуарда Хегера, Словацкая Республика поддерживает защиту прав человека и свободу, поэтому оказывает помощь Украине. Чтобы удалось спасти как можно больше мирных людей.

"Дарение системы не означает, что Словацкая Республика стала частью вооруженного конфликта в Украине. Также заверяю, что оборона Словацкой Республики по-прежнему обеспечена и в ближайшие дни будет усилена дополнительной системой противоракетной обороны наших союзников", — заявил премьер-министр страны.

С-300 ПМУ — это экспортный вариант С-300ПМ. Принят на вооружение в 1982 году. Ракета имеет усовершенствованную аппаратную часть и способна поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 6450 км/ч, дальность поражения самолетов противника — 150 км. Баллистических целей — до 40 км.

Напомним, премьер-министр Словении поддержал отправку С-300 в Украину еще 30 марта. Взамен страна получит американский комплекс Patriot.

16 марта сообщалось, что США передадут Украине дополнительные системы ПВО — С-300 и ЗРК "Оса".