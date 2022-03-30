Премьер Словении поддержал отправку в Украину ЗРК С-300

Глава правительства Словении Янез Янша считает, что после победы над Россией Украина станет сильнейшей армией Европы, а НАТО захочет, чтобы Киев присоединился к Альянсу.

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Премьер-министр Словении Янез Янша поддерживает отправку зенитно-ракетных комплексов С-300 в Украину. По его словам, именно в системах противоракетной обороны Киев больше всего нуждается. Однако против того, чтобы обсуждать ту помощь, которая поступает в страну. Об этом Янез Янша сообщил в интервью американскому каналу CNN.

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Глава словенского правительства также рассказал, что общался с украинским президентом Владимиром Зеленским, тот рассказал, что готов организовать референдум по изменениям в Конституцию Украины, чтобы отказаться от стремления вступить в НАТО. Янша считает, что украинские власти приняли какое-то прагматичное решение. А после победы в войне с Россией, украинская армия станет сильнейшей в Европе и Альянс захочет, чтобы Украина стала частью организации.

"Я думаю, что они приняли какое-то прагматичное решение. После того как они выиграют эту войну, я думаю, что НАТО захочет, чтобы они присоединились. Когда они победят в этой войне, украинская армия будет одной из сильнейших, если не сильнейшей армией на европейском континенте", — сказал он.

Что это за оружие?

С-300 — Зенитно-ракетный комплекс, способный поражать различные цели на высотах до 75-200 километров, в зависимости от типа применяемых элементов, в частности, ракет-перехватчиков. Оружие предназначено для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника. ЗРК может поражать баллистические и аэродинамические цели.

Напомним, 30 марта немецкие СМИ сообщили, что Германия хочет предложить Украине список с 200 позициями нового вооружения и оборудования. После чего Киев должен для себя решить, какое оружие может использовать лучше всего. По информации журналистов, пакет будущей помощи рассчитан на 300 млн. евро.

Ранее, 24 марта издание The Wall Street написало, что западные спецслужбы думали, что России удастся захватить Украину, поэтому готовились к поставкам оружия партизанам. Однако вооруженные силы Украины смогли выстоять и стоит задача в оснащении оружием украинских военных, а оборонные заводы в Чехии работают на максимальных возможностях.