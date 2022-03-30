Прем'єр Словенії підтримав відправлення в Україну ЗРК С-300

Глава уряду Словенії Янез Янша вважає, що після перемоги над Росією Україна стане найсильнішою армією Європи, а НАТО захоче, щоб Київ приєднався до Альянсу.

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Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша підтримує відправлення зенітно-ракетних комплексів С-300 до України. За його словами, саме систем протиракетної оборони Київ найбільше потребує. Проте проти того, щоб обговорювати ту допомогу, яка надходить до країни. Про це Янез Янша повідомив в інтерв'ю американському каналу CNN.

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Глава словенського уряду також розповів, що спілкувався з українським президентом Володимиром Зеленським, той розповів, що готовий організувати референдум щодо змін до Конституції України, щоб відмовитись від прагнення вступити до НАТО. Янша вважає, що українська влада ухвалила якесь прагматичне рішення. А після перемоги у війні з Росією, українська армія стане найсильнішою в Європі й Альянс захоче, щоб Україна стала частиною організації.

"Я думаю, що вони ухвалили якесь прагматичне рішення. Після того, як вони виграють цю війну, я думаю, що НАТО захоче, щоб вони приєдналися. Коли вони переможуть у цій війні, українська армія буде однією з найсильніших, якщо не найсильнішою армією" на європейському континенті", — сказав він.

Що це за зброя?

С-300 — зенітно-ракетний комплекс, здатний уражати різні цілі на висотах до 75-200 кілометрів, залежно від типу елементів, що застосовуються, зокрема, ракет-перехоплювачів. Зброя призначена для оборони великих промислових та адміністративних об'єктів, військових баз і пунктів управління від ударів засобів повітряно-космічного нападу супротивника. ЗРК може уражати балістичні й аеродинамічні цілі.

Нагадаємо, 30 березня німецькі ЗМІ повідомили, що Німеччина хоче запропонувати Україні список із 200 позиціями нового озброєння та обладнання. Після чого Київ повинен для себе вирішити, яку зброю може використовувати найкраще. За інформацією журналістів, пакет майбутньої допомоги розрахований на 300 млн євро.

Раніше, 24 березня, видання The Wall Street написало, що західні спецслужби думали, що Росії вдасться захопити Україну, тому готувалися до постачання зброї партизанам. Проте збройні сили України змогли вистояти і стоїть завдання щодо оснащення зброєю українських військових, а оборонні заводи в Чехії працюють на максимальних можливостях.