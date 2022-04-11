Пока есть окно для подготовки: в ЕС призвали как можно скорей передать нужное оружие ВСУ

По данным источников Bloomberg, страны-ЕС получили запрос украинской стороны по тяжелому вооружению, но пока о сроках поставок ничего не известно.

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Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель призвал страны-члены ЕС предоставить необходимое вооружение в течении дней, а не недель. Об этом сообщает Bloomberg.

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Боррель призвал предоставить вооружение украинской армии в течение нескольких дней, пока есть небольшая пауза на востоке. Россия готовит масштабное наступление, поэтому ЕС должен сделать "все, что может", чтобы помочь Украине.

После неудачи войск РФ на севере страны, Москва переносит кампанию на Донбасс. Отмечается, что ожесточенное сопротивление ВСУ было наряду с умелым использованием ПТРК и ПЗРК, которые поставляет Запад.

В ЕС считают, что именно на востоке произойдут решающие события для исхода войны. Как утверждают источники издания, Москва не проявляет серьезности для более широких мирных переговоров. Поэтому у Украины есть небольшое окно для подготовки и получения необходимого ей оружия.

Утверждается, что большинство правительств стран-ЕС взяли на себя обязательство изучить запросы украинской стороны, включающие танки и РСЗО, но точные сроки поставок и модели указаны не были. Ее будут сегодня обсуждать на встрече глав МИД в Люксембурге.

Напомним, Словакия передала ВСУ комплекс ПВО С-300ПМУ. Также Чехия передала Украине первые танки Т-72 и БМП-1.

Во время обращения Зеленского к парламенту Южной Кореи, лидер государства попросил у них вооружение, в том числе системы ПВО.