Зеленский призвал Южную Корею помочь Украине оружием

Украинский гарант подчеркнул, что когда речь идет о войне, которая направлена на подчинение целого народа, нужно действовать быстро и пересматривать предыдущие правила.

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Президент Владимир Зеленский обратился к Национальной ассамблеи Южной Кореи с требованием помочь Украине оружием в войне с российским агрессором. Об этом украинский гарант заявил 11 апреля во время выступления перед парламентом по видеосвязи. По словам Зеленского, когда стоит вопрос выживания целого народа, другие страны должны пересматривать принятые ранее правила и действовать быстро.

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"Надо помогать. Предоставить необходимое оружие Украине – значит не только спасти жизнь наших людей, не только дать нам возможность деблокировать наши города, в частности наш многострадальный Мариуполь, но и спасти другие государства, другие регионы от дальнейшего разрастания российской агрессии", — заявил Зеленский.

Президент отметил, что Украина нуждается в поставках систем ПВО, самолетов, танков, артиллерийских систем и боеприпасов.

"И у вас есть то, что может быть незаменимым для нас", — добавил гарант. Зеленский уверен, что Россия не остановится сама, поэтому ее можно только вынудить это сделать.

Недавно в КНДР пригрозили Южной Корее ядерным ударом в случае, если те выберут военную конфронтацию. До этого Вооруженные силы Южной Кореи заявили, что обладают различными ракетами, способными точно и быстро поразить любую цель в КНДР.