Зеленський закликав Південну Корею допомогти Україні зброєю

Український гарант наголосив, що коли йдеться про війну, яка спрямована на підпорядкування цілого народу, треба діяти швидко та переглядати попередні правила.

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Президент Володимир Зеленський звернувся до Національної асамблеї Південної Кореї із вимогою допомогти Україні зброєю у війні з російським агресором. Про це український гарант заявив 11 квітня під час виступу перед парламентом по відеозв'язку. За словами Зеленського, коли стоїть питання виживання цілого народу, інші країни мають переглядати ухвалені раніше правила та діяти швидко.

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"Треба допомагати. Надати необхідну зброю Україні — значить не лише врятувати життя наших людей, не лише дати нам можливість деблокувати наші міста, зокрема наш багатостраждальний Маріуполь, а й врятувати інші держави, інші регіони від подальшого розростання російської агресії", — заявив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна потребує постачання систем ППО, літаків, танків, артилерійських систем і боєприпасів.

"І у вас є те, що може бути незамінним для нас", — додав гарант. Зеленський упевнений, що Росія не зупиниться сама, тому її можна лише змусити це зробити.

Нещодавно в КНДР пригрозили Південній Кореї ядерним ударом у разі, якщо ті оберуть військову конфронтацію. До цього Збройні сили Південної Кореї заявили, що мають різні ракети, здатні точно та швидко уразити будь-яку ціль в КНДР.