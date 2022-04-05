"Не вилетить жодної кулі": КДНР загрожує ядерною війною Південній Кореї у разі військової конфронтації
Раніше в Південній Кореї заявили, що вони мають ракети, здатні "швидко й точно" уразити будь-яку ціль в КНДР.
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Сестра Кім Чен Ина — Кім Йо Чжон заявила, що якщо Південна Корея наважиться на "військову конфронтацію", то КНДР одразу застосує ядерну зброю. Про це повідомляє Reuters.
За словами Кім, Північна Корея відразу ж застосує ядерну зброю, не вистріливши жодної кулі і не випустивши жодного снаряда в бік Південної Кореї.
"У разі, якщо Південна Корея обере військову конфронтацію з нами, нашим ядерним бойовим силам неминуче доведеться виконувати свій обов'язок", — заявила сестра Кім Чен Ина.
Також вона додала, що якщо провокацій жодних не буде, то превентивний удар наноситися не буде. Цим у КНДР заявили, що все залежить від дій Південної Кореї, якщо їхня армія не здійснить жодних воєнних дій проти, то їх не розглядатимуть метою для нападу.
Перед заявою КНДР у міноборони Південної Кореї заявили, що їхні Збройні сили мають різні ракети, здатні точно та швидко уразити будь-яку ціль в КНДР.
Нагадаємо, 24 березня КНДР запустила балістичну ракету дальньої дії, яка пролетіла понад 1 000 км і впала за 170 км від Японії.
Раніше влада КНДР заявляла, що нещодавні запуски балістичних і гіперзвукових ракет Північної Кореї викликали захоплення з боку усієї світової спільноти.