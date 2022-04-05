"Не вылетит ни одной пули": КДНР грозит ядерной войной Южной Корее в случае военной конфронтации

Ранее в Южной Корее заявили, что они обладают ракетами, способные "быстро и точно" поразить любую цель в КНДР.

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Сестра Ким Чен Ына — Ким Е Чжон заявила, что если Южная Корея решится на "военную конфронтацию", то КНДР сразу же применит ядерное оружие. Об этом сообщает Reuters.

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По словам Ким, Северная Корея сражу же применит ядерное оружие не выстрелив ни одной пули и не выпустив ни одного снаряда в сторону Южной Кореи.

"В случае, если Южная Корея выберет военную конфронтацию с нами, нашим ядерным боевым силам неизбежно придется выполнять свой долг", — заявила сестра Ким Чен Ына.

Также она добавила, что если провокаций никаких не будет, то превентивный удар наноситься не будет. Этим в КНДР заявили, что все зависит от действий Южной Кореи, если их армия не предпримет каких-либо военных действий против, то их не будут рассматривать целью для нападения.

Перед заявлением КНДР, в минобороны Южной Кореи заявили, что их Вооруженные силы имеют различные ракеты, способные точно и быстро поразить любую цель в КНДР.

Напомним, 24 марта КНДР запустила баллистическую ракету дальнего действия, которая пролетела свыше 1000 км и упала в 170 км от Японии.

Ранее власти КНДР заявляли, что недавние запуски баллистических и гиперзвуковых ракет Северной Кореи вызвали восхищение со стороны всего мирового сообщества.