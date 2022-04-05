"Не вылетит ни одной пули": КДНР грозит ядерной войной Южной Корее в случае военной конфронтации
Ранее в Южной Корее заявили, что они обладают ракетами, способные "быстро и точно" поразить любую цель в КНДР.
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Сестра Ким Чен Ына — Ким Е Чжон заявила, что если Южная Корея решится на "военную конфронтацию", то КНДР сразу же применит ядерное оружие. Об этом сообщает Reuters.
По словам Ким, Северная Корея сражу же применит ядерное оружие не выстрелив ни одной пули и не выпустив ни одного снаряда в сторону Южной Кореи.
"В случае, если Южная Корея выберет военную конфронтацию с нами, нашим ядерным боевым силам неизбежно придется выполнять свой долг", — заявила сестра Ким Чен Ына.
Также она добавила, что если провокаций никаких не будет, то превентивный удар наноситься не будет. Этим в КНДР заявили, что все зависит от действий Южной Кореи, если их армия не предпримет каких-либо военных действий против, то их не будут рассматривать целью для нападения.
Перед заявлением КНДР, в минобороны Южной Кореи заявили, что их Вооруженные силы имеют различные ракеты, способные точно и быстро поразить любую цель в КНДР.
Напомним, 24 марта КНДР запустила баллистическую ракету дальнего действия, которая пролетела свыше 1000 км и упала в 170 км от Японии.
Ранее власти КНДР заявляли, что недавние запуски баллистических и гиперзвуковых ракет Северной Кореи вызвали восхищение со стороны всего мирового сообщества.