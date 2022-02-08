Северная Корея заявила, что их ракетные запуски вызывают всеобщее восхищение в мире

В МИД КНДР считают, что только их страна не боится говорить правду и проводит испытания ракет, которые могут достигать американского побережья.

Министерство иностранных дел КНДР заявило, что недавние запуски баллистических и гиперзвуковых ракет Северной Кореи вызвали восхищение со стороны всего мирового сообщества. Об этом сообщает агентство ТАСС.

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"Только одна наша страна не боится сказать правду США и достойно позиционирует себя перед ними, проводит испытания ракет с досягаемостью до территории США, вызывая изумление и восхищение всего мира", — говорится в заявлении МИД КНДР.

В ведомстве подчеркнули, что Северная Корея с начала этого года существенно продвинулась вперед в укреплении собственной обороноспособности. Имеется в виду успешные запуски гиперзвуковых ракет, и контрольные запуски баллистических ракет дальнего действия "земля-земля" типа Hwasong-12 и средней дальности.

В Министерстве также убеждены, что мировые СМИ "единодушно признают могущественную военную силу" страны.

Ранее сообщалось, что последний запуск баллистической ракеты Северная Корея осуществила 30 января. В этот день Минобороны Южной Кореи и Японии зафиксировали пуск ракеты в сторону Японского моря, Объект пролетел примерно 800 км, достигнув максимальной высоты в 2 тыс. км и упала в нейтральных водах между Японией и Корейским полуостровом.

В сентябре прошлого года Академия оборонных наук КНДР отчиталась о проведении испытательного пуска гиперзвуковой ракеты Hwasong-8. В целом специалисты назвали запуск ракеты успешным, а технические показатели удовлетворительными.