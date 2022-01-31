Получили снимки из космоса. Северная Корея подтвердила крупнейшее с 2017-го ракетное испытание

Северная Корея выпустила баллистическую ракету средней дальности Hwasong-12, которая может достичь американского острова Гуам.

Северная Корея в понедельник подтвердила, что она в воскресенье, 30 января, испытала баллистическую ракету средней дальности Hwasong-12. В США призывают КНДР к прямым переговорам, поскольку опасаются, что запуск может привести к возобновлению испытаний оружия большой дальности и ядерных бомб, сообщает France24.

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Это был седьмой запуск Северной Кореей в январе и первый запуск ядерной ракеты такого размера с 2017 года. Информацию о ракетном испытании подтвердили государственные СМИ КНДР.

О запуске впервые заговорили власти Южной Кореи и Японии в воскресенье, они осудили его как угрозу безопасности в регионе.

По оценкам Южной Кореи и Японии, ракета пролетела примерно 800 километров и достигла максимальной высоты 2000 километров, а потом приземлилась между Корейским полуостровом и Японией.

"Испытательный выстрел проводился с целью выборочной проверки баллистической ракеты средней дальности класса "земля-земля" Hwasong-12 и проверки общей точности этой системы вооружения", — сообщило Центральное телеграфное информационное агентство (ЦТАК) Северной Кореи.

Интересно, что ранее Северная Корея заявляла, что Hwasong-12 может нести "крупногабаритную тяжелую ядерную боеголовку".

ЦТАК также заверило, что запуск ракеты провели таким образом, чтобы обеспечить безопасность соседних стран. Также испытательная боеголовка была оснащена камерой, которая сделала фотографии, пока она находилась в космосе.

На фотографиях, опубликованных государственными СМИ, показаны снимки с космоса Северной Кореи и прилегающих территорий через объектив круглой камеры.

Северная Корея также заявила, что запустила ракету во время воскресных испытаний под большим углом, чтобы предотвратить полет над соседними странами.

Не известно, присутствовал ли лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на испытаниях.

Реакция Южной Кореи и США

В воскресенье президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что запуск ракеты приближает Северную Корею на шаг ближе к полной отмене добровольного моратория на испытания своих межконтинентальных баллистических ракет (МБР) самой большой дальности.

Соединенные Штаты разделяют опасения, что активизация ракетных испытаний Северной Кореей может стать предвестником возобновления испытаний ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. Об этом заявил высокопоставленный представитель США в воскресенье вечером, он призвав Пхеньян присоединиться к прямым переговорам без предварительных условий.

"Они стремятся предпринять действия, которые, по нашему мнению, в корне дестабилизирующие, как способ усилить давление", — заявил чиновник на брифинге для журналистов в Вашингтоне.

По данным Центра стратегических и международных исследований, базирующегося в Вашингтоне, Hwasong-12 имеет предполагаемую дальность полета 4500 километров (2796 миль). Этого расстояния достаточно, чтобы достигнуть острова Гуам, где расположены военные базы США.

Для сравнения, самая крупная и мощная ракета, испытанная Северной Кореей на сегодняшний день, — это межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong-15 с предполагаемой дальностью полета 8 500–13 000 км, которая может угрожать любой точке Соединенных Штатов, сообщает CSIS. Hwasong-15 ранее была испытана в ноябре 2017 года.

Некоторые эксперты считают, что серия ракетных испытаний Северной Кореи предназначена для снятия санкций или международного признания КНДР как официальной ядерной державы, пишет "Голос Америки".

Администрация США планирует в ближайшие дни отреагировать на последние испытания Северной Кореи отдельными мерами, сообщил журналистам на условиях анонимности высокопоставленный представитель администрации.

Ранее Фокус сообщал, что Северная Корея может возобновить испытания ядерного оружия.