Северная Корея может возобновить испытания ядерного оружия
В стране заявили, что это ответ на "вражескую политику" Соединенных Штатов.
Северная Корея планирует возобновить испытания ядерного оружия и вооружения большой дальности. Страна усилит свою оборону против США и таким образом готовится к дальнейшей конфронтации с Вашингтоном. Об этом сообщает британское издание Reuters cо ссылкой на северокорейское информационное бюро KCNA.
Сообщается, что северокорейский лидер 19 января созвал заседания политбюро правящей Рабочей партии. Ким Чен Ын хочет обсудить "важные вопросы политики", в том числе контрмеры на "вражескую политику" США.
Лидер КНДР ссылается на совместные военные учения США и Южной Кореи на корейском полуострове, санкции ООН и недавние санкции Соединенных Штатов после запуска КНДР баллистических ракет .
В политбюро распорядились пересмотреть меры по поводу укрепления доверия и "немедленно рассмотреть вопрос о возобновлении всех временно приостановленных мерах", при этом призвали "усилить мощные физические средства". Это могут быть первые с 2017 года запуски ядерных ракет и вооружения большой дальности.
"Вражеская политика и военная угроза со стороны США достигли предела опасности, которую больше нельзя не замечать", — говорится в сообщении.
Отмечается, что такие действия лидера Северной Кореи являются продолжением заявлений Ким Чен Ына в 2019 году о том, что он не считает себя больше связанным мораторием на испытания ядерных боеголовок и межконтинентальных баллистических большой дальности. Это произошло после отказа США от уступок на переговорах с КНДР.
В Белом доме заявили, что остаются готовыми к серьезной и продолжительной дипломатии без предыдущих условий для достижения ощутимого прогресса. Там заявили, что их цель — полное ядерное разоружение корейского полуострова.
В Министерстве объединения, которое занимается межкорейскими вопросами, предупредили о дальнейшей эскалации и заявили, что полуостров не должен возвращаться в период конфронтации, а диалог и дипломатия — единственный путь.
Сообщалось, что Северная Корея в третий раз с начала года провела запуск баллистических ракет. Это произошло после введений Соединенными Штатами санкций из-за предыдущих запусков ракет. На этот раз Северная Корея запустила две тактические управляемые ракеты.
Ранее Фокус писал о том, что Южная и Северная Кореи согласовали окончание войны. Президент Южной Кореи заявил, что его цель — до конца президентского срока подписать соглашение об окончании войны. Ему осталось недолго: президентский срок заканчивается в марте этого года. В ответ на это Северная Корея требует отменить санкции США.