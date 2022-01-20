Северная Корея может возобновить испытания ядерного оружия

В стране заявили, что это ответ на "вражескую политику" Соединенных Штатов.

Северная Корея планирует возобновить испытания ядерного оружия и вооружения большой дальности. Страна усилит свою оборону против США и таким образом готовится к дальнейшей конфронтации с Вашингтоном. Об этом сообщает британское издание Reuters cо ссылкой на северокорейское информационное бюро KCNA.

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Сообщается, что северокорейский лидер 19 января созвал заседания политбюро правящей Рабочей партии. Ким Чен Ын хочет обсудить "важные вопросы политики", в том числе контрмеры на "вражескую политику" США.

Лидер КНДР ссылается на совместные военные учения США и Южной Кореи на корейском полуострове, санкции ООН и недавние санкции Соединенных Штатов после запуска КНДР баллистических ракет .

В политбюро распорядились пересмотреть меры по поводу укрепления доверия и "немедленно рассмотреть вопрос о возобновлении всех временно приостановленных мерах", при этом призвали "усилить мощные физические средства". Это могут быть первые с 2017 года запуски ядерных ракет и вооружения большой дальности.

"Вражеская политика и военная угроза со стороны США достигли предела опасности, которую больше нельзя не замечать", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия лидера Северной Кореи являются продолжением заявлений Ким Чен Ына в 2019 году о том, что он не считает себя больше связанным мораторием на испытания ядерных боеголовок и межконтинентальных баллистических большой дальности. Это произошло после отказа США от уступок на переговорах с КНДР.

В Белом доме заявили, что остаются готовыми к серьезной и продолжительной дипломатии без предыдущих условий для достижения ощутимого прогресса. Там заявили, что их цель — полное ядерное разоружение корейского полуострова.

В Министерстве объединения, которое занимается межкорейскими вопросами, предупредили о дальнейшей эскалации и заявили, что полуостров не должен возвращаться в период конфронтации, а диалог и дипломатия — единственный путь.

Сообщалось, что Северная Корея в третий раз с начала года провела запуск баллистических ракет. Это произошло после введений Соединенными Штатами санкций из-за предыдущих запусков ракет. На этот раз Северная Корея запустила две тактические управляемые ракеты.

Ранее Фокус писал о том, что Южная и Северная Кореи согласовали окончание войны. Президент Южной Кореи заявил, что его цель — до конца президентского срока подписать соглашение об окончании войны. Ему осталось недолго: президентский срок заканчивается в марте этого года. В ответ на это Северная Корея требует отменить санкции США.