Північна Корея може відновити випробування ядерної зброї

У країні заявили, що це відповідь на ворожу політику Сполучених Штатів.

Північна Корея планує відновити випробування ядерної зброї та озброєння великої дальності. Країна посилить свою оборону проти США і, так, готується до подальшої конфронтації з Вашингтоном. Про це повідомляє британське видання Reuters із посиланням на північнокорейське інформаційне бюро KCNA.

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Повідомляється, що північнокорейський лідер 19 січня скликав засідання політбюро керівної Робочої партії. Кім Чен Ин хоче обговорити "важливі питання політики", зокрема контрзаходи на "ворожу політику" США.

Лідер КНДР посилається на спільні військові навчання США та Південної Кореї на корейському півострові, санкції ООН і нещодавні санкції Сполучених Штатів після запуску КНДР балістичних ракет.

У політбюро розпорядилися переглянути заходи щодо зміцнення довіри та "негайно розглянути питання щодо відновлення всіх тимчасово призупинених заходів", при цьому закликали "посилити потужні фізичні засоби". Це можуть бути перші з 2017 року запуски ядерних ракет та озброєння великої дальності.

"Ворожа політика та військова загроза з боку США досягли межі небезпеки, яку більше не можна не помічати", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що такі дії лідера Північної Кореї є продовженням заяв Кім Чен Ина в 2019 році про те, що він не вважає себе більше пов'язаним мораторієм на випробування ядерних боєголовок і міжконтинентальних балістичних великої дальності. Це сталося після відмови США від поступок на переговорах із КНДР.

У Білому домі заявили, що залишаються готовими до серйозної та тривалої дипломатії без попередніх умов досягнення відчутного прогресу. Там заявили, що їхня мета — повне ядерне роззброєння корейського півострова.

У Міністерстві об'єднання, яке займається міжкорейськими питаннями, попередили про подальшу ескалацію та заявили, що півострів не повинен повертатися в період конфронтації, а діалог і дипломатія — єдиний шлях.

Повідомлялося, що Північна Корея втретє з початку року здійснила запуск балістичних ракет. Це сталося після запровадження Сполученими Штатами санкцій через попередні запуски ракет. Цього разу Північна Корея запустила дві тактичні керовані ракети.

Раніше Фокус писав про те, що Південна та Північна Кореї погодили закінчення війни. Президент Південної Кореї заявив, що його мета — до кінця президентського терміну підписати угоду про закінчення війни. Йому залишилося недовго: президентський термін закінчується у березні цього року. У відповідь Північна Корея вимагає скасувати санкції США.