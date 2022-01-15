Північна Корея втретє з початку року здійснила запуск балістичних ракет

Із залізничної платформи було запущено одразу дві ракети. Системи раннього попередження США вперше відреагували на загрозу атаки.

Північна Корея провела чергові випробування балістичних ракет відразу після введення санкцій США через попередні запуски. Цього разу у повітря відправили одразу дві тактичні керовані ракети, що стало третім випробуванням зброї в країні цього місяця, повідомляє France 24.

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Дві балістичні ракети малої дальності були запущені із залізничної платформи 14 січня. Це сталося через кілька годин після того, як Пхеньян звинуватив Сполучені Штати у "провокації" у зв'язку з новими санкціями.

"Випробування були проведені для перевірки та оцінки навичок дій залізничного полку", — повідомило офіційне інформаційне агентство Пхеньяну KCNA.

Також агентство повідомило про наміри влади КНДР створити належну систему управління залізничними ракетними пусковими установками по всій країні.

Об'єднаний комітет начальників штабів Сеула заявив, що ракети подолали відстань 430 кілометрів на висоті 36 кілометрів. Системи раннього попередження США вперше відреагували на ракети КНДР. Американські військові припустили, що нова північнокорейська ракета може досягти Сполучених Штатів, проте через деякий час стало ясно, що загрози немає.

Зазначимо, що після попереднього запуску Пхеньяном ракети 11 січня Федеральне управління цивільної авіації США тимчасово призупинило польоти над західним узбережжям країни. Тоді влада заявила, що існує загроза національній безпеці.

В результаті, адміністрація Джозефа Байдена ввела свої перші санкції проти програм озброєння Північної Кореї. Під них потрапили шість північнокорейців, один росіянин та одна російська компанія, яка відповідала за закупівлю товарів для програм із Росії та Китаю. У відповідь Пхеньян звинуватив Вашингтон у "навмисній ескалації" ситуації, заявивши, що має "законне право" на самооборону.

Перший запуск у новому році КНДР провели 5 січня: ракета пролетіла 500 км. У Південній Кореї заявили, що такі пуски можуть зашкодити мирному процесу. Японська влада стверджує, що ракета впала у Східному морі.

Раніше Фокус повідомляв, що Кім Чен Ин з'явився на публіку схудлим на 20 кг. У місцевих ЗМІ пишуть, що лідер КНДР став менше їсти заради голодуючої країни, а виснажений зовнішній вигляд глави держави "розбиває серця" корейців.