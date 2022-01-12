Новий запуск КНДР здійснила через шість днів після попередніх випробувань.

Федеральне управління цивільної авіації США тимчасово призупинило польоти над західним узбережжям країни після того, як Північна Корея випробувала нову балістичну ракету, повідомляє New York Post.

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За оцінками південнокорейських військових, ракета подолала понад 435 миль над морем, досягнувши максимальної висоти майже 40 миль зі швидкістю, що в 10 разів перевищує швидкість звуку. Військове командування Південної Кореї заявило, що нова ракета виявилася навіть потужнішою, ніж запущена минулого тижня. Як і минулого разу, постріл був зроблений з провінції Джаганг у бік океану біля східного узбережжя.

Після запуску американський авіарегулятор відразу заблокував усі польоти над західним узбережжям США, заявивши, що існує загроза національній безпеці.

"Як запобіжний захід Федеральне управління тимчасово призупинило вильоти в деяких аеропортах на західному узбережжі", — підтвердив представник організації.

Аеропорти західного узбережжя повернулися до повноцінної роботи менш ніж через 15 хвилин. Влада заявила, що призупинення польотів було штатним запобіжним заходом, який вживається регулярно.

Командування збройних сил США в Індо-Тихоокеанському регіоні заявило, що запуск не був "безпосередньою загрозою для особового складу, території США або наших союзників".

Останнє випробування балістичної ракети Північна Корея провела у жовтні. Тоді ракета пролетіла близько 450 кілометрів, проте, де вона впала, невідомо. Перед запуском Вашингтон висловив готовність вести діалог із Пхеньяном щодо ядерного роззброєння.

Раніше Фокус повідомляв, що засоби масової інформації КНДР назвали батька Кім Чен Ина творцем шаурми. Ідея подавати людям коржі з м'ясною начинкою, як стверджують північнокорейські журналісти, прийшла Кім Чен Іру ще у 2011 році.