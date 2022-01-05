Перший запуск у новому році. КНДР провела запуск балістичної ракети на 500 км

У Південній Кореї заявили, що такі пуски можуть зашкодити мирному процесу. Японська влада стверджує, що ракета впала в Східному морі.

Північна Корея провела випробування балістичної ракети сьогодні, 5 січня. Це перший пуск ракети у 2022 році. Про це повідомляє Reuters.

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Про запуск ракети Пхеньяном заявили в Японії та в Південній Кореї. Обидві країни засудили КНДР за запуск, а Південна Корея закликала Північну до переговорів.

Найімовірніше, Північна Корея запустила балістичну ракету. За інформацією Південної Кореї, вона приземлилася в Японському морі, пролетівши близько 500 км. Це була ракета наземного базування, яка приземлилася поза виключною економічною зоною Японії.

Розвідка Південної Кореї та США спробувала зібрати більше інформації про запуск.

"Ми не повинні відмовлятися від надії на діалог, щоб повністю подолати цю ситуацію. Якщо обидві Кореї працюватимуть разом і зміцнюватимуть довіру, то одного разу буде досягнуто миру", — заявив президент Південної Кореї Мун Чже Ін.

Президент це заявив під час закладення фундаменту залізничної лінії, яка може поєднати дві Кореї.

Рада національної безпеки Південної Кореї скликала екстрене засідання, висловивши занепокоєння тим, що запуск стався в той час, коли внутрішня та зовнішня стабільність є надзвичайно важливою. Вона закликала Північну Корею повернутися до переговорів щодо демонтажу її ядерного арсеналу.

Нагадаємо, Кім Чен Ин з'явився на публіці схудлим на 20 кг. У місцевих ЗМІ пишуть, що лідер КНДР став менше їсти заради країни, де спостерігається нестача їжі.

Останні випробування балістичної ракети було проведено 19 жовтня. Тоді ракета пролетіла близько 450 кілометрів.