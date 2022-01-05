Первый запуск в новом году. КНДР провели запуск баллистической ракеты на 500 км

В Южной Корее заявили, что подобные пуски могут повредить мирному процессу. Японские власти утверждают, что ракета упала в Восточном море.

Северная Корея провела испытания баллистической ракеты сегодня, 5 января. Это первый пуск ракеты в 2022 году. Об этом сообщает Reuters.

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О запуске ракеты Пхеньяном заявили в Японии и в Южной Корее. Обе страны осудили КНДР за пуск, а Южная Корея призвала Северную к переговорам.

Вероятнее всего, Северная Корея запустила баллистическую ракету. По информации Южной Кореи, она приземлилась в Японском море, пролетев около 500 км. Это была ракета наземного базирования, которая приземлилась за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Разведка Южной Кореи и США попытались собрать больше информации о запуске.

"Мы не должны отказываться от надежды на диалог, чтобы полностью преодолеть эту ситуацию. Если обе Кореи будут работать вместе и укреплять доверие, то однажды будет достигнут мир", — заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Президент это заявил во время закладки фундамента железнодорожной линии, которая может соединить две Кореи.

Совет национальной безопасности Южной Кореи созвал экстренное заседание, выразив обеспокоенность тем, что запуск произошел в то время, когда внутренняя и внешняя стабильность чрезвычайно важна. Они призвали Северную Корею вернуться к переговорам по демонтажу ее ядерного арсенала.

Напомним, Ким Чен Ын явился на публику исхудавшим на 20 кг. В местных СМИ пишут, что лидер КНДР стал меньше есть ради страны, в которой наблюдается нехватка еды.

Последние испытания баллистической ракеты были проведены 19 октября. Тогда ракета пролетела около 450 км.