"Ест меньше, чтобы помочь стране": Ким Чен Ын появился на публике, скинув 20 кг (фото)

На национальном телевидении КНДР уже заявили, что истощенный внешний вид главы государства "разбивает сердца" корейцев.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заметно похудел. Кадры его изменений со съезда Трудовой партии стали активно обсуждаться, пишет Daily Mail.

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СМИ Северной Кореи часто пишут, что Ким Чен Ын стал меньше есть ради страны, в которой наблюдается нехватка продовольствия.

А Национальное телевидение КНДР сообщает, что истощенное состояние лидера "разбивает сердца" корейцев.

"37-летний северокорейский лидер выглядел заметно похудевшим на фотографиях. Государственные СМИ и правительственные чиновники заявили, что очевидная потеря веса Ким Чен Ына связана с его личным желанием "есть меньше, чтобы помочь стране" на фоне нехватки продовольствия", – говорится в публикации Daily Mail.

[ + – ] похудение лидера КНДР в процессе

Сообщения о снижении веса северокорейского политика начали появляться еще в начале года, об этом часто писали западные СМИ, сопровождая слухами о возможной болезни лидера. В КНДР, в свою очередь, эту информацию отрицали.

СМИ Северной Кореи писали, что причиной резкого снижения веса Ким Чен Ына является тяжелая работа на благо народа. В Южной Корее распространяют другую информацию, ссылаясь на разведку: политик похудел, потому что якобы активно занялся спортом, из-за чего потерял 20 килограммов.

Аналитики считают, что похудением Ким Чен Ына власть КНДР хочет расположить к себе народ в тяжелые времена на фоне нехватки продовольствия.

Напомним, государственное телевидение КНДР выпустило пропагандистский ролик о вреде лишнего веса на фоне проблем с продовольствием.