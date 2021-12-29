"Їсть менше, щоб допомогти країні": Кім Чен Ин з'явився на публіці, скинувши 20 кг (фото)

На національному телебаченні КНДР вже заявили, що виснажений зовнішній вигляд глави держави "розбиває серця" корейців.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин помітно схуд. Кадри його змін зі з’їзду Трудової партії почали активно обговорюватися, пише Daily Mail.

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ЗМІ Північної Кореї часто пишуть, що Кім Чен Ин почав менш їсти заради країни, в якій спостерігається нестача продовольства.

А Національне телебачення КНДР повідомляє, що виснажений стан лідера "розбиває серця" корейців.

"37-річний північнокорейський лідер виглядав помітно схудлим на фото. Державні ЗМІ й урядовці заявили, що очевидна втрата ваги Кім Чен Ина пов'язана з його особистим бажанням "їсти менше, щоб допомогти країні" на тлі нестачі продовольства", — йдеться в публікації Daily Mail.

[ + – ] Схуднення лідера КНДР у процесі

Повідомлення про зниження ваги північнокорейського політика почали з'являтися ще на початку року, про це часто писали західні ЗМІ, супроводжуючи чутками про можливу хворобу лідера. У КНДР, зі свого боку, цю інформацію заперечували.

ЗМІ Північної Кореї писали, що причиною різкого зниження ваги Кім Чен Ина є важка робота на благо народу. У Південній Кореї розповсюджують іншу інформацію, посилаючись на розвідку: політик схуд, бо нібито активно зайнявся спортом, через що втратив 20 кілограмів.

Аналітики вважають, що схудненням Кім Чен Ина влада КНДР хоче розташувати до себе народ у лихоліття на тлі нестачі продовольства.

Нагадаємо, державне телебачення КНДР випустило пропагандистський ролик про шкоду зайвої ваги на тлі проблем із продовольством.