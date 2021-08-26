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У голодній КНДР випустили пропагандистський ролик про шкоду зайвої ваги (відео)

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У КНДР випустили пропагандистський ролик про шкоду зайвої ваги
Фото: Скриншот | Пропаганда КНДР про шкоду зайвої ваги

Загрозу масового голоду, незважаючи на державну пропаганду, визнав навіть лідер КНДР Кім Чен Ин, який розпорядився видавати населенню рис з армійських запасів.

Державне телебачення КНДР випустило пропагандистський ролик про шкоду зайвої ваги на тлі проблем з продовольством. Про це пише видання NKNews.

У сюжеті пропагандистського мультфільму — дві подруги, одна з яких веде здоровий спосіб життя, а друга має зайву вагу.

За задумом державного телебачення КНДР, подруга із зайвою вагою вважає за краще їздити на травмаї і любить смачні закуски. В кінці ролика дівчина, що має проблеми із зайвою вагою, впадає в кому, а худа подруга намагається її всіляко розбудити.

Пропагандистський ролик КНДР про шкоду зайвої ваги

Державне телебачення КНДР випускає пропагандистський мультфільм про шкоду зайвої ваги на тлі червневої заяви Кім Чен Ина про можливий голод в Північній Кореї. Лідер країни визнав, що в КНДР спостерігається напружена ситуація, викликана тайфуном в 2020 році.

Влада КНДР, намагаючись запобігти новій хвилі голоду в країні, розпорядилися видати населенню зерно з армійських запасів. Більш того, ООН в своїй доповіді повідомляла, що 42% населення Північної Кореї відчувають проблеми з продовольством і недоїдають.

Видання Korea Herald, посилаючись на дані ООН, зазначає, що дані охоплюють період з 2018 по 2020 рік. Якщо порівнювати з попереднім спостереженнями, які проводились між 2004 і 2006 роками, ситуація погіршилася — в той час в КНДР голодували 33,8% громадян.

"Економічні обмеження, особливо викликані глобальним впливом пандемії COVID-19, збільшили вразливість населення з точки зору продовольчої безпеки", — говорилося в статті.

Раніше Фокус в своїй статті розбирався, чому Кім Чен Ин продовжує худнути.

Також Фокус розповідав, що жителям Північної Кореї загрожує голод. За даними організації Human Rights Watch в Північній Кореї, в країну практично перестали ввозити продовольство з Китаю, а вартість кілограма кукурудзи стала вищою за місячну зарплату.