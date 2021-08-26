У голодній КНДР випустили пропагандистський ролик про шкоду зайвої ваги (відео)

Загрозу масового голоду, незважаючи на державну пропаганду, визнав навіть лідер КНДР Кім Чен Ин, який розпорядився видавати населенню рис з армійських запасів.

Державне телебачення КНДР випустило пропагандистський ролик про шкоду зайвої ваги на тлі проблем з продовольством. Про це пише видання NKNews.

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У сюжеті пропагандистського мультфільму — дві подруги, одна з яких веде здоровий спосіб життя, а друга має зайву вагу.

За задумом державного телебачення КНДР, подруга із зайвою вагою вважає за краще їздити на травмаї і любить смачні закуски. В кінці ролика дівчина, що має проблеми із зайвою вагою, впадає в кому, а худа подруга намагається її всіляко розбудити.

[ + – ] Пропагандистський ролик КНДР про шкоду зайвої ваги

Державне телебачення КНДР випускає пропагандистський мультфільм про шкоду зайвої ваги на тлі червневої заяви Кім Чен Ина про можливий голод в Північній Кореї. Лідер країни визнав, що в КНДР спостерігається напружена ситуація, викликана тайфуном в 2020 році.

Влада КНДР, намагаючись запобігти новій хвилі голоду в країні, розпорядилися видати населенню зерно з армійських запасів. Більш того, ООН в своїй доповіді повідомляла, що 42% населення Північної Кореї відчувають проблеми з продовольством і недоїдають.

Видання Korea Herald, посилаючись на дані ООН, зазначає, що дані охоплюють період з 2018 по 2020 рік. Якщо порівнювати з попереднім спостереженнями, які проводились між 2004 і 2006 роками, ситуація погіршилася — в той час в КНДР голодували 33,8% громадян.

"Економічні обмеження, особливо викликані глобальним впливом пандемії COVID-19, збільшили вразливість населення з точки зору продовольчої безпеки", — говорилося в статті.

Раніше Фокус в своїй статті розбирався, чому Кім Чен Ин продовжує худнути.

Також Фокус розповідав, що жителям Північної Кореї загрожує голод. За даними організації Human Rights Watch в Північній Кореї, в країну практично перестали ввозити продовольство з Китаю, а вартість кілограма кукурудзи стала вищою за місячну зарплату.