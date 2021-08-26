В голодающей КНДР выпустили пропагандистский ролик о вреде лишнего веса (видео)
Угрозу массового голода, несмотря на государственную пропаганду, признал даже лидер КНДР Ким Чен Ын, распорядившийся выдавать населению рис из армейских запасов.
Государственное телевидение КНДР выпустило пропагандистский ролик о вреде лишнего веса на фоне проблем с продовольствием. Об этом пишет издание NKNews.
В сюжете пропагандистского мультфильма — две подруги, одна из которых ведет здоровый образ жизни, а вторая имеет лишний вес.
По задумке государственного телевидения КНДР, подруга с лишним весом предпочитает ездить на травмае и любит вкусные закуски. В конце ролика девушка, имеющая проблемы с лишним весом, впадает в кому, а ее худая подруга пытается всячески разбудить.
Государственное телевидение КНДР выпускает пропагандистский мультфильм о вреде лишнего веса на фоне июньского заявления Ким Чен Ына о возможном голоде в Северной Корее. Лидер страны признал, что в КНДР наблюдается напряженная ситуация, вызванная тайфуном в 2020 году.
Власти КНДР, пытаясь предотвратить новую волну голода в стране, распорядились выдать населению зерно из армейских запасов. Более того, ООН в своем докладе сообщал, что 42% населения Северной Кореи испытывают проблемы с продовольствием и недоедают.
Издание Korea Herald, ссылаясь на данные ООН, отмечает, что данные охватывают период с 2018 по 2020 год. Если сравнивать с предыдущим наблюдениями, которые проводились между 2004 и 2006 годами, ситуация ухудшилась — в то время в КНДР голодали 33,8% граждан.
"Экономические ограничения, особенно вызванные глобальным воздействием пандемии COVID-19, увеличили уязвимость населения с точки зрения продовольственной безопасности", — говорилось в статье.
Ранее Фокус в своей статье разбирался, почему Ким Чен Ын продолжает худеть.
Также Фокус рассказывал, что жителям Северной Кореи угрожает голод. По данным организации Human Rights Watch в Северной Корее, в страну практически перестали ввозить продовольствие из Китая, а стоимость килограмма кукурузы стала выше месячной зарплаты.