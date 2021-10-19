КНДР запустила баллистическую ракету. Премьер Японии созывает экстренное заседание Совбеза

Ракета пролетела около 450 километров, однако где она упала неизвестно. Перед запуском Вашингтон выразил готовность вести диалог с Пхеньяном касательно ядерного разоружения.

Северная Корея запустила по меньшей мере одну баллистическую ракету в сторону Японского моря спустя несколько часов после того, как Вашингтон подтвердил готовность вести диалог с властями КНДР касательно ядерного разоружения страны. Об этом сообщает агентство Associated Press.

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Министр обороны Японии заявил, что Северная Корея запустила две баллистические ракеты из района города Синпхо в провинции Хамген-Намдо, однако, согласно данным южнокорейского Комитета начальников штабов, государство совершило запуск одной ракеты. Агентство Yonhap со ссылкой на источники сообщает, что ракета пролетела 430-450 км, высота на пике составила 60 км. Где упала ракета на данный момент неизвестно.

По данным журналистов, верфь, расположенная в Синпхо, является крупным оборонным центром КНДР, где сосредоточено производство подводных лодок. Также Северная Корея использовала мощности этой верфи для разработки систем баллистического оружия, предназначенных для запусков ракет с подлодок.

Издание Kyodo пишет, что премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее сегодня находился на северо-востоке страны и должен был отправиться в префектуру Акита, однако после пусков ракет он решил вернуться в Токио, чтобы принять участие в экстренном заседании Совета национальной безопасности, посвященном инциденту.

Запуск произошел после того, как в понедельник, 18 октября, спецпредставитель президента США Джо Байдена по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН заявил, что Штаты "по-прежнему готовы к дипломатическому взаимодействию с Северной Кореей для достижения нашей цели — полной денуклеаризации Корейского полуострова". Представитель Вашингтона при этом добавил, что диалог между странами возможен "без предварительных условий".

Также известно, что на этой неделе в Сеуле (Южная Корея) пройдут переговоры касательно ситуации с КНДР. В них примет участие спецпредставитель США по Северной Корее Сунг Ким

Напомним, 11 и 12 сентября КНДР провела испытания нового типа крылатой ракеты большой дальности. Уже 29 сентября в Северной Корее заявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты "Hwasong-8". А на следующий день страна совершила запуск новой зенитной ракеты.