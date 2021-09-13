КНДР заявила об успешных испытаниях новых крылатых ракет большой дальности (фото)

Ракеты провели в воздухе около двух часов и поразили цели на расстоянии 1500 км.

Северная Корея 11 и 12 сентября провела испытания нового типа крылатой ракеты большой дальности, сообщило южнокорейское агентство Yonhap. Испытания проведены без присутствия лидера КНДР Ким Чен Ына.

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Отмечается, что испытания произошли сразу после того, как Север провел ночной военный парад и, похоже, что "он намеревался продемонстрировать свою военную мощь в провокации низкого уровня без нарушения запретов ООН.

КНДР запрещено развивать баллистические технологии в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН. Однако крылатые ракеты не подпадают под санкции, поскольку считаются менее опасными, чем баллистические ракеты.

Ракеты "пролетели в течение 7 580 секунд по овальной траектории и маршрутам в виде восьмерки над сушей и водами" в Северной Корее и "поразили цели на расстоянии 1500 км", – сообщило Корейское центральное информационное агентство (KCNA) Северной Кореи.

Новая крылатая ракета названа стратегическим оружием, имеющим "большое значение для выполнения ключевой задачи пятилетнего плана развития оборонной науки и системы вооружения". Работа над ней ведется уже два года, пишет KCNA.

Командование Индо-Тихоокеанского региона США заявило, что это испытание представляет угрозу для региона и за его пределами. "Мы продолжим следить за ситуацией и внимательно консультируемся с нашими союзниками и партнерами", – говорится в сообщении.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что "в тесном сотрудничестве с органами разведки США проводится углубленный анализ", но отказался сообщить детали, в том числе о том, где проводились испытания и были ли известно о них заранее.

Yonhap отмечает, что южнокорейские военные сообщают информацию об испытаниях Северной Кореей баллистических ракет почти в режиме реального времени, но не делают этого при испытаниях крылатых ракет.

Эксперты считают, что новые ракеты КНДР напоминает американские ракеты дальнего действия "Томагавк" и южнокорейские Hyunmoo-3C.

Испытания крылатых ракет произошли после того, как Северная Корея предупредила о "серьезном кризисе безопасности" в знак протеста против крупных совместных учений между Южной Кореей и США в августе. Тогда ожидалось, что Север проведет серьезные испытания оружия или совершит какие-то провокации.

Эксперты заявили, что Северная Корея не стала запускать баллистические ракеты, чтобы "не сильно провоцировать США".

Последние испытания ракет стали третьими в этом году. 21 марта были запущены две крылатые ракеты у западного побережья. Четыре дня спустя он выпустил две баллистические ракеты в Восточное море.

[ + – ] Запуск противокорабельной крылатой ракеты в КНДР

Некоторые местные СМИ также сообщили, что в январе было проведено испытание крылатой ракеты, всего через несколько часов после вступления в должность президента США Джо Байдена.

Напомним, в Северной Корее прошел парад в честь 73-летия основания страны. Он состоялся ночью в Пхеньяне. На параде был глава страны Ким Чем Ын.

Государственное телевидение КНДР выпустило пропагандистское видео о вреде лишнего веса на фоне проблем с продовольствием в стране.