КНДР заявила про успішні випробування нових крилатих ракет великої дальності (фото)

Ракети провели в повітрі майже дві години й уразили цілі на відстані 1 500 км.

Північна Корея 11 і 12 вересня провела випробування нового типу крилатої ракети великої дальності, повідомило південнокорейське агентство Yonhap. Випробування проведені без присутності лідера КНДР Кім Чен Ина.

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Зазначається, що випробування відбулися відразу після того, як Північ провів нічний військовий парад і, схоже, що "він мав намір продемонструвати свою військову міць у провокації низького рівня без порушення заборон ООН.

КНДР заборонено розвивати балістичні технології відповідно до резолюцій Ради безпеки ООН. Однак крилаті ракети не підпадають під санкції, оскільки вважаються менш небезпечними, ніж балістичні ракети.

Ракети "пролетіли протягом 7 580 секунд по овальній траєкторії і маршрутами у вигляді вісімки над сушею і водами" в Північній Кореї та "уразили цілі на відстані 1 500 км", — повідомило Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA) Північної Кореї.

Нова крилата ракета названа стратегічною зброєю, яке має "велике значення для виконання ключового завдання п'ятирічного плану розвитку оборонної науки і системи озброєння". Робота над нею ведеться вже два роки, пише KCNA.

Командування Індо-Тихоокеанського регіону США заявило, що це випробування становить загрозу для регіону і за його межами. "Ми продовжимо стежити за ситуацією та уважно консультуємося з нашими союзниками і партнерами", — йдеться в повідомленні.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що "в тісній співпраці з органами розвідки США проводиться поглиблений аналіз", але відмовився повідомити деталі, зокрема про те, де проводилися випробування і чи були відомо про них заздалегідь.

Yonhap зазначає, що південнокорейські військові повідомляють інформацію про випробування Північною Кореєю балістичних ракет майже в режимі реального часу, але не роблять цього під час випробувань крилатих ракет.

Експерти вважають, що нові ракети КНДР нагадують американські ракети дальньої дії "Томагавк" і південнокорейські Hyunmoo-3C.

Випробування крилатих ракет відбулися після того, як Північна Корея попередила про "серйозну кризу безпеки" в знак протесту проти великих спільних навчань між Південною Кореєю і США в серпні. Тоді очікувалося, що Північ проведе серйозні випробування зброї або зробить якісь провокації.

Експерти заявили, що Північна Корея вирішила не запускати балістичні ракети, щоб "не сильно провокувати США".

Останні випробування ракет стали третіми в цьому році. 21 березня були запущені дві крилаті ракети біля західного узбережжя. Через чотири дні він випустив дві балістичні ракети в Східне море.

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Деякі місцеві ЗМІ також повідомили, що в січні було проведене випробування крилатої ракети, всього через кілька годин після вступу на посаду президента США Джо Байдена.

Нагадаємо, в Північній Кореї пройшов парад на честь 73-річчя заснування країни. Він відбувся вночі в Пхеньяні. На параді був глава країни Кім Чем Ин.

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