Без балістичних ракет, але з тракторами: в КНДР пройшов нічний парад (відео)

З усіх колон найяскравішими були медики в яскраво-помаранчевих костюмах, які "демонстрували перевагу соціалістичної системи в світі".

У Північній Кореї пройшов урочистий парад на честь 73 років із моменту заснування країни. Про це повідомляє Reuters.

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Повідомляється, що парад пройшов уночі в столиці КНДР у Пхеньяні. У ньому взяли участь піші коробки солдат, системи реактивного залпового вогню, прикріплені до трактора. На параді був і глава країни Кім Чем Ин.

Солдати і сили громадської безпеки Робітничо-селянської Червоної гвардії разом із найбільшими силами цивільної оборони країни, почали свій марш на площі Кім Ір Сена в Пхеньяні. Серед колон солдатів були ті, хто був одягнений в яскраво-помаранчевий хімічний захист і протигази. При цьому на опублікованих кадрах видно, що ніхто зі спостерігачів у масці не був.

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"Колони екстреної профілактики епідемій і Міністерства охорони здоров'я були сповнені патріотичного ентузіазму, демонструючи переваги соціалістичної системи в усьому світі, при цьому твердо захищаючи безпеку країни та її людей від всесвітньої пандемії", — повідомили на місцевому ТБ.

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Серед військової техніки на параді не були представлені балістичні ракети, але були трактори з РСЗВ. Професор Університету північнокорейських досліджень у Сеулі Ян Му Чжин вважає, що відсутність міжконтинентальних ракет пов'язана з тим, що парад не націлений на світові ЗМІ. Це скоріше внутрішній парад для національної єдності та солідарності режиму. Закінчився парад великим салютом.

[ + – ] Парад у Пхеньяні Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше в ЗМІ зовнішність схудлого Кім Чен Ина викликала стурбованість. Адже достеменно невідомо, це усвідомлене бажання схуднути чи тяжка хвороба. Пізніше з'являлася інформація, що люди ледве не плакали через зовнішність диктатора.