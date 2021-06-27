"Трохи не плачуть": в Пхеньяні стурбовані схудненням Кім Чен Ина

Зміни в зовнішності стали помітні на початку місяця. При цьому один з жителів КНДР стверджує, що у людей "розривалося серце".

Державне телебачення Північної Кореї нещодавно показало інтерв'ю з жителем країни, який висловив стурбованість з приводу більш стрункого Кім Чен Ина на тлі припущень про те, що він значно схуд, повідомляє yna.co.kr

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"Люди були дуже вбиті горем, побачивши, що шановний генеральний секретар виглядає схудлим", — говорить житель Північної Кореї під час інтерв'ю Центральному корейському телебаченню.

"Всі говорять, що вони мало не плачуть", — каже місцевий житель.

Раніше в новинах говорилося, що Кім, схоже, втратив "значну частину ваги", грунтуючись на тому, що його наручний годинник, здається, були тугіше застебнуті під час засідання Політбюро правлячої партії на початку цього місяця.

У Міністерстві об'єднання Південної Кореї заявили, що стежать за здоров'ям Кіма, але нічого не говорилося про ознаки втрати ваги у лідера Північної Кореї.

Нагадуємо, що зовнішність схудлого Кім Чен Ина викликала стурбованість ЗМІ. Але не ясно, чи є зміни в зовнішності глави КНДР свідомим бажанням схуднути або наслідком важкої хвороби.