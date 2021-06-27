"Чуть не плачут": в Пхеньяне обеспокоены похудением Ким Чен Ына

Изменения во внешности стали заметны в начале месяца. При этом один из жителей КНДР утверждает, что у людей "разрывалось сердце".

Государственное телевидение Северной Кореи недавно показало интервью с жителем страны, который выразил обеспокоенность по поводу более стройного Ким Чен Ына на фоне предположений о том, что он значительно похудел, сообщает yna.co.kr

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"Люди были очень убиты горем, увидев, что уважаемый генеральный секретарь выглядит похудевшим", — говорит житель Северной Кореи во время интервью Центральному корейскому телевидению.

"Все говорят, что они чуть не плачут", — говорит местный житель.

Ранее в новостях говорилось, что Ким, похоже, потерял "значительную часть веса", основываясь на том, что его наручные часы, кажется, были туже застегнуты во время заседания Политбюро правящей партии в начале этого месяца.

В Министерстве объединения Южной Кореи заявили, что следят за здоровьем Кима, но ничего не говорилось о признаках потери веса у лидера Северной Кореи.

Напоминаем, что внешность похудевшего Ким Чен Ына вызвала обеспокоенность СМИ. Но не ясно, являются ли перемены во внешности главы КНДР сознательным желанием похудеть или следствием тяжелой болезни.