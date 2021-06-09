Внешность похудевшего Ким Чен Ына вызвала обеспокоенность СМИ (фото)

Пока неясно, являются ли перемены во внешности главы КНДР сознательным желанием похудеть или следствием тяжелой болезни.

Из-за сильного похудения северокорейского лидера Ким Чен Ына появились слухи о неудовлетворительном состоянии его здоровья. Как сообщает NK News, до последнего появления диктатора на публике 5 июня его не видели почти месяц.

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Издание проанализировало снимки главы Северной Кореи, на основании чего был сделан вывод, что тот потерял в весе достаточно много.

В частности, на фотографиях видно, что Ким Чен Ын плотнее, чем обычно, затянул ремешок наручных часов.

[ + – ] Появившись в начале июня после месячного отсутствия, длина ремешка за пряжкой и двумя соединенными вместе петлями на часах оказалась длиннее, чем во время недавних появлений в ноябре 2020 года и марте 2021 года, что указывает на более тонкое запястье Фото: NK News

В Национальной разведке Южной Кореи отмечают, что придя к власти в 2011 году Ким Чен Ын весил 140 кг и каждый год прибавлял в среднем 6-7 кг. Что касается резкого похудения, которое заметно сегодня, то ни журналисты, ни разведка пока не берутся судить, стало это следствием болезни или сознательного желания похудеть.

Некоторые аналитики, как пишет СМИ, полагают, что Ким Чен Ын мог решить похудеть, чтобы сделать лучше свой имидж внутри Северной Кореи.

Пристальное наблюдение журналистов за здоровьем Ким Чен Ына – явление не новое. В 2014 году Ким Чен Ын не появлялся на публике в течение примерно шести недель, после чего был запечатлен с тростью. После этого разведывательное агентство Южной Кореи сообщило, что Ким Чен Ыну сделали операцию по удалению кисты на лодыжке.

Напомним, в апреле Ким Чен Ын назвал ситуацию в КНДР "худшей в истории" из-за нестабильной экономики и коронавируса. Ранее в СМИ появилась информация о том, что жителям Северной Кореи угрожает голод. Причина — практически полное отсутствие торговли с Китаем и санкции.

Напомним, в январе 2021 года Ким Чен Ын на VIII съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) был избран генеральным секретарем партии. Теперь в его руках сосредоточилась безграничная власть в стране. Ранее северокорейский лидер признался, что в экономическом плане КНДР потерпела сокрушительный провал.