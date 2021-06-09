Зовнішність схудлого Кім Чен Ина викликала стурбованість ЗМІ (фото)

Поки незрозуміло, чи є зміни в зовнішності глави КНДР свідомим бажанням схуднути чи наслідком важкої хвороби.

Через сильне схуднення північнокорейського лідера Кім Чен Ина з'явилися чутки про незадовільний стан його здоров'я. Як повідомляє NK News, до останньої появи диктатора на публіці 5 червня його не бачили майже місяць.

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Видання проаналізувало знімки голови Північної Кореї, на підставі чого був зроблений висновок, що той втратив у вазі досить багато.

Зокрема, на фотографіях видно, що Кім Чен Ин щільніше, ніж зазвичай, затягнув ремінець наручному годиннику.

[ + – ] З'явившись на початку червня після місячної відсутності, довжина ремінця за пряжкою і двома сполученими разом петлями на годиннику виявилася довшою, ніж під час нещодавніх появ у листопаді 2020 року і березні 2021 року, що вказує на більш тонке зап'ястя Фото: NK News

У Національній розвідці Південної Кореї зазначають, що прийшовши до влади в 2011 році Кім Чен Ин важив 140 кг і щороку додавав здебільшого 6-7 кг. Що стосується різкого схуднення, яке помітне сьогодні, то ні журналісти, ні розвідка поки не беруться судити, стало це наслідком хвороби чи свідомого бажання схуднути.

Деякі аналітики, як пишуть ЗМІ, вважають, що Кім Чен Ин міг вирішити схуднути, щоб зробити кращим свій імідж усередині Північної Кореї.

Пильне спостереження журналістів за здоров'ям Кім Чен Ина — явище не нове. У 2014 році Кім Чен Ин не з'являвся на публіці протягом приблизно шести тижнів, після чого був зображений з тростиною. Після цього розвідувальне агентство Південної Кореї повідомило, що Кім Чен Ину зробили операцію з видалення кісти на щиколотці.

Нагадаємо, в квітні Кім Чен Ин назвав ситуацію в КНДР "найгіршою в історії" через нестабільну економіку та коронавірус. Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що жителям Північної Кореї загрожує голод. Причина — практично повна відсутність торгівлі з Китаєм і санкції.

Нагадаємо, в січні 2021 року Кім Чен Ин на VIII з'їзді Трудової партії Кореї (ТПК) був обраний генеральним секретарем партії. Тепер у його руках зосередилася безмежна влада в країні. Раніше північнокорейський лідер зізнався, що в економічному плані КНДР зазнала нищівного провалу.