Без баллистических ракет, но с тракторами: в КНДР прошел ночной парад (видео)

Из всех колонн ярче всех выделялись медики в ярко-оранжевых костюмах, которые "демонстрировали преимущество социалистической системы в мире"

В Северной Корее прошел торжественный парад в честь 73 лет с момента основания страны. Об этом сообщает Reuters.

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Сообщается, что парад прошел ночью в столице КНДР в Пхеньяне. В нем приняли участие пешие коробки солдат, системы реактивного залпового огня, прикрепленные к трактору. На параде был и глава страны Ким Чем Ын.

Солдаты и силы общественной безопасности Рабоче-крестьянской Красной гвардии вместе с крупнейшими силами гражданской обороны страны, начали свой марш на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. Среди колонн солдат были те, кто был одет в ярко-оранжевую химическую защиту и противогазы. При этом на опубликованных кадрах видно, что никто из наблюдавших в маске не был.

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"Колонны экстренной профилактики эпидемий и Министерства здравоохранения были полны патриотического энтузиазма, демонстрируя преимущества социалистической системы во всем мире, при этом твердо защищая безопасность страны и ее людей от всемирной пандемии", — сообщили на местном ТВ.

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Среди военной техники на параде не было представлено баллистических ракет, но были тракторы с РСЗО. Профессор Университета северокорейских исследований в Сеуле Ян Му Чжин считает, что отсутствие межконтинентальных ракет связано с тем, что парад не был нацелен на мировые СМИ. Это скорее внутренний парад для национального единства и солидарности режима. Закончился парад большим салютом.

[ + – ] Парад в Пхеньяне Фото: скриншот

Напомним, ранее в СМИ внешность похудевшего Ким Чен Ына вызвала обеспокоенность. Ведь достоверно неизвестно, это осознанное желание похудеть или тяжелая болезнь. Позднее появлялась информация, что люди едва ли не плакали из-за внешности диктатора.