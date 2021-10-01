В КНДР прошли испытания новой зенитной ракеты

Новая ракета оснащена двойным рулевым управлением и двухимпульсным двигателем.

В КНДР провели испытания зенитной ракеты нового типа, сообщает в пятницу, 1 октября Yonhap, ссылаясь на официальное центральное информационное агентство Северной Кореи.

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"Академия оборонных наук КНДР провела испытательный запуск новой зенитной ракеты с целью подтвердить практичность работы пусковой установки, РЛС и комплексной боевой командирской машины, а также комплексные боевые характеристики ракеты", – сказано в сообщении.

Запуск ракеты произошел в четверг, 30 сентября. The Guardian уточняет, что у ракеты есть двойное рулевое управление и двухимпульсный полетный двигатель.

Напомним, 29 сентября в КНДР заявили об успешном испытании на одном из полигонов на севере страны гиперзвуковой ракеты "Hwasong-8".

15 сентября Южная Корея в испытательном центе ADD Anheung провела пуски баллистической ракетой с подводной лодки.

Фокус сообщал, что 11 и 12 сентября КНДР провела испытания нового типа крылатой ракеты большой дальности.