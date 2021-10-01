У КНДР пройшли випробування нової зенітної ракети
Нова ракета оснащена подвійним кермовим керуванням і двоімпульсним двигуном.
У КНДР провели випробування зенітної ракети нового типу, повідомляє в п'ятницю, 1 жовтня Yonhap, посилаючись на офіційне центральне інформаційне агентство Північної Кореї.
"Академія оборонних наук КНДР провела випробувальний запуск нової зенітної ракети з метою підтвердити практичність роботи пускової установки, РЛС і комплексної бойової командирської машини, а також комплексні бойові характеристики ракети", — сказано в повідомленні.
Запуск ракети відбувся в четвер, 30 вересня. The Guardian уточнює, що в ракети є подвійне кермове управління і двоімпульсним польотний двигун.
Нагадаємо, 29 вересня в КНДР заявили про успішне випробування на одному з полігонів на півночі країни гіперзвукової ракети "Hwasong-8".
15 вересня Південна Корея у випробувальному центі ADD Anheung провела пуски балістичною ракетою з підводного човна.
Фокус повідомляв, що 11 і 12 вересня КНДР провела випробування нового типу крилатої ракети великої дальності.