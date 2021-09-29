КНДР заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети "Hwasong-8"

Випробування нової ракети пройшли на одному з полігонів на півночі країни, "Hwasong-8" показала льотну маневреність і стійкість.

Вранці, 28 вересня, Академія оборонних наук КНДР провела випробувальний пуск нової гіперзвукової ракети "Хвасон-8", передає офіційне інформагентство Північної Кореї ЦТАК.

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Агентство пише, що дослідження і розробка гіперзвукових ракет входить в п'ятірку основних завдань у секторі стратегічних озброєнь п'ятирічного плану розвитку оборонної науки та системи озброєнь Північної Кореї.

"У процесі першого випробувального пуску підтверджені льотна маневреність і стійкість ракети, а також технічні показники, зокрема керована маневреність і характеристики відокремлюваної гіперзвукової бойової частини", — йдеться в повідомленні.

Крім того, стверджує ЦТАК, під час випробувань, які відбулися на одному з полігонів на півночі КНДР, були підтверджені стабільність посиленої паливної системи ракети.

Нагадаємо, у вівторок, 28 вересня, повідомлялося, що КНДР випустила снаряд, схожий на балістичну ракету, в сторону Японського моря.

Попередній запуск балістичних ракет КНДР стався 15 вересня: дві ракети досягли висоти приблизно 50 кілометрів і пролетіли майже 750 км.

А перший запуск балістичної ракети з боку Північної Кореї цьогоріч відбувся 25 березня — тоді ракети також опинилися в районі Японського моря.