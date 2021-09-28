КНДР випустила ракету в бік Японського моря

Снаряд впав за межами економічної зони Японії. Інформації про те, де саме приземлився балістичний снаряд, у японської влади поки немає.

У вівторок, 28 вересня, Корейська народна демократична республіка (КНДР) випустила снаряд, схожий на балістичну ракету, в сторону Японського моря. Про це з посиланням на представників влади Японії повідомляє агентство Kyodo.

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За даними журналістів, снаряд упав у воду за межами виключної економічної зони Японії. Зі свого боку військовослужбовці Південної Кореї заявили, що КНДР випустила ракету малої дальності приблизно о 06:40 (00:40 за Києвом) за місцевим часом у напрямку східного узбережжя, недалеко від кордону з Китаєм.

Прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга сказав, що доручив урядовцям гарантувати безпеку морського і повітряного руху та підготуватися до непередбачених обставин.

"Ми активізуємо стеження та аналізуємо ситуацію", — сказав журналістам глава уряду.

Тим часом Рада нацбезпеки Південної Кореї провела екстрене засідання, в процесі якого члени органу були проінформовані про запуск ракети.

"(Члени Ради національної безпеки) вирішили співпрацювати з країнами-партнерами, особливо зі Сполученими Штатами, при цьому уважно стежачи за майбутніми діями Північної Кореї", — йдеться в заяві канцелярії президента країни.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін наказав своїй команді, яка спеціалізується на національній безпеці, "ретельно проаналізувати" наміри, які стоять за останнім запуском Північною Кореєю ракети, і її нещодавні заяви про міжкорейські відносини.

У своїй заяві Індо-Тихоокеанське командування США згадало, що, за його оцінкою, "ця подія не становить безпосередньої загрози для персоналу або території США або для наших союзників", але підкреслило, що запуск ракети створює "дестабілізувальний вплив" Північної Кореї.

"Прихильність США захисту Республіки Корея і Японії залишається непохитною", — додали американські представники.

Запуск відбувся всього через кілька днів після того, як Кім Е Чен, впливова молодша сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина, розкритикувала можливе нарощування озброєння з боку США та Південної Кореї.

Нагадаємо, останній запуск балістичних ракет КНДР стався 15 вересня. Згідно з даними японської влади, дві ракети досягли висоти приблизно 50 кілометрів і пролетіли майже 750 км. Снаряди впали у водах півострова Ното. Північна Корея заявила, що запуск 15 вересня був випробуванням "залізничної ракетної системи" і що його мета полягала в нанесенні удару по цільовій ділянці у 800 км від її східного узбережжя.

Нагадаємо, перший запуск балістичної ракети з боку Північної Кореї цьогоріч відбувся 25 березня — тоді ракети також опинилися в районі Японського моря.