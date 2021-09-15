КНДР запустила балістичні ракети в бік Японського моря

Це вже п'ятий запуск ракет за цей рік. Влада Японії і Південної Кореї скликає екстрені засідання Рад нацбезпеки.

У середу, 15 вересня, КНДР здійснила запуск двох балістичних ракет у бік Японського моря. Про це з посиланням на дані Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї (JCS) повідомляє агентство Yonhap News.

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"Південнокорейські та американські розвідувальні служби аналізують деталі інциденту для отримання додаткової інформації. Наші військові підтримують повну готовність у тісній співпраці із США", — повідомило відомство.

Це вже другий запуск балістичних ракет силами КНДР у цьому році і п'ятий запуск, якщо враховувати випробування крилатих ракет. Зазначимо, що згідно з резолюцією ООН, Північній Кореї заборонено вести будь-яку діяльність, пов'язану з балістичними ракетами. При цьому заборона не діє на крилаті ракети, оскільки вони вважаються менш небезпечними.

Тим часом агентство "Інтерфакс" з посиланням на представництво президента Південної Кореї Мун Чже Іна повідомляє, що глава держави розпорядився провести засідання Ради національної безпеки у зв'язку із запуском ракет. Аналогічну вказівку дав і прем'єр Японії Йосіхіде Суга.

За даними BBC, глава японського уряду вже назвав запуск "обурливим", додавши, що він загрожував світу і безпеці в регіоні.

Нагадаємо, перший запуск балістичних ракет Північною Кореєю в цьому році стався 25 березня. Тоді ракети також полетіли в сторону Японського моря.

А в понеділок, 13 вересня, КНДР повідомила про успішні випробування нової крилатої ракети великої дальності. При цьому запуск відбувся після того, як Північна Корея попередила про серйозну "кризу безпеки" через спільні навчання Південної Кореї і США, проведені в серпні.