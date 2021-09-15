КНДР запустила балістичні ракети в бік Японського моря
Це вже п'ятий запуск ракет за цей рік. Влада Японії і Південної Кореї скликає екстрені засідання Рад нацбезпеки.
У середу, 15 вересня, КНДР здійснила запуск двох балістичних ракет у бік Японського моря. Про це з посиланням на дані Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї (JCS) повідомляє агентство Yonhap News.
"Південнокорейські та американські розвідувальні служби аналізують деталі інциденту для отримання додаткової інформації. Наші військові підтримують повну готовність у тісній співпраці із США", — повідомило відомство.
Це вже другий запуск балістичних ракет силами КНДР у цьому році і п'ятий запуск, якщо враховувати випробування крилатих ракет. Зазначимо, що згідно з резолюцією ООН, Північній Кореї заборонено вести будь-яку діяльність, пов'язану з балістичними ракетами. При цьому заборона не діє на крилаті ракети, оскільки вони вважаються менш небезпечними.
Тим часом агентство "Інтерфакс" з посиланням на представництво президента Південної Кореї Мун Чже Іна повідомляє, що глава держави розпорядився провести засідання Ради національної безпеки у зв'язку із запуском ракет. Аналогічну вказівку дав і прем'єр Японії Йосіхіде Суга.
За даними BBC, глава японського уряду вже назвав запуск "обурливим", додавши, що він загрожував світу і безпеці в регіоні.
Нагадаємо, перший запуск балістичних ракет Північною Кореєю в цьому році стався 25 березня. Тоді ракети також полетіли в сторону Японського моря.
А в понеділок, 13 вересня, КНДР повідомила про успішні випробування нової крилатої ракети великої дальності. При цьому запуск відбувся після того, як Північна Корея попередила про серйозну "кризу безпеки" через спільні навчання Південної Кореї і США, проведені в серпні.