КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

Это уже пятый запуск ракет за этот год. Власти Японии и Южной Кореи созывают экстренные заседания Советов нацбезопасности.

В среду, 15 сентября, КНДР совершила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщает агентство Yonhap News.

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"Южнокорейские и американские разведывательные службы анализируют детали инцидента для получения дополнительной информации. Наши военные поддерживают полную готовность в тесном сотрудничестве с США", — сообщило ведомство.

Это уже второй запуск баллистических ракет силами КНДР в этом году и пятый запуск, если учитывать испытания крылатых ракет. Отметим, что согласно резолюции ООН, Северной Корее запрещено вести какую-либо деятельность, связанную с баллистическими ракетами. При этом запрет не действует на крылатые ракеты, так как они считаются менее опасными.

Тем временем агентство "Интерфакс" со ссылкой на представительство президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина сообщает, что глава государства распорядился провести заседание Совета национальной безопасности в связи с запуском ракет. Аналогичное указание дал и премьер Японии Есихидэ Суга.

По данным BBC, глава японского правительства уже назвал запуск "возмутительным", добавив, что он угрожал миру и безопасности в регионе.

Напомним, первый запуск баллистических ракет Северной Кореей в этом году произошел 25 марта. Тогда ракеты также полетели в сторону Японского моря.

А в понедельник, 13 сентября, КНДР сообщила об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности. При этом запуск произошел после того, как Северная Корея предупредила о серьезном "кризисе безопасности" из-за совместных учений Южной Кореи и США, проведенных в августе.