КНДР провела запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря

Выпущенные ракеты, вероятнее всего, были с малой дальностью поражения, они пролетели по 400+ км в направлении моря.

Северная Корея запустила две баллистические ракеты по направлению рядом с Японским морем. Об этом сообщает Reuters.

По данным сил самообороны Японии, ракеты не несли угрозы стране и должны упасть даже не в экономической зоне страны. Первая ракета обнаружена в районе 7 часов утра по местному времени, она пролетела около 420 километров. Через 20 минут за ней последовала вторая ракета, которая пролетела 430 км. Это указывает на то, что выпущенные ракеты были оружием малой дальности.

Но Япония все же передала протест в КНДР через посольство в Китае. Власти отмечают, что это испытание ракет несет угрозу безопасности и миру в регионе.

"Первый запуск в менее чем за год представляет собой угрозу миру и стабильности в Японии и регионе, а также нарушает резолюции ООН", — заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

Сообщается, что запуск совпал с началом эстафеты олимпийского огня в Японии, который сегодня стартует. Вопрос запуска баллистических ракет японские власти планируют обсудить с Джо Байденом.

В Южной Корее также фиксировали данный запуск. Они проанализируют данные для дальнейших консультаций.

Напомним, 23 марта в КНДР запустили ракеты малой дальности, бросив вызов Джо Байдену.

А президент США рассмеялся в ответ на вопрос об отношениях с КНДР после испытания ракет.