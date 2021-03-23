КНДР провела пуски ракет малой дальности, бросив первый вызов Байдену, – WP

Действия Северной Кореи могут заставить США работать над новой стратегией противодействия ядерной угрозе.

Северная Корея провела пуски нескольких ракет малой дальности в прошедшие выходные, бросив первый прямой вызов новой американской администрации.

Об этом пишет изданиеThe Washington Post.

"Северная Корея выпустила несколько ракет малой дальности после того, как осудила Вашингтон за продолжение совместных военных учений с Южной Кореей… Ракетные испытания представляют собой первый прямой вызов со стороны лидера КНДР Ким Чен Ына президенту США Джо Байдену, чьи помощники пока не обозначили свой подход к ядерной угрозе (со стороны КНДР)", – говорится в сообщении.

Издание пишет, что разведка США на протяжении нескольких недель сообщала, что КНДР может провести испытания ракет. Это стало особенно очевидно после того, как сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон, комментируя военные учения США, заявила: "Если в администрации Байдена хотят спать спокойно в предстоящие четыре года, им лучше воздержаться от зловония".

Данные испытания, пишет далее издание, вновь заставили Соединенные Штаты работать над стратегией противодействия ядерной угрозе.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация Байдена хочет разработать "новый подход" к Северной Корее, однако не сообщил подробностей.

Американские дипломаты проинформировали своих союзников в азиатском регионе, что новая стратегия будет отличаться от подхода экс-президента Дональда Трампа, который лично встречался с Ким Чен Ыном, а также от действий его предшественника Барака Обамы, который отказывался от разговоров с Пхеньяном до тех пор, пока он не улучшит свое поведение.

Издание отмечает, что ни один из подходов бывших президентов не смог остановить КНДР от дальнейших разработок своих систем вооружений и применения репрессий к собственным гражданам.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен ранее заявлял, что администрация Байдена рассмотрит новые санкции против Северной Кореи.