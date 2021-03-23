КНДР провела пуски ракет малої дальності, кинувши перший виклик Байдену, — WP

Дії Північної Кореї можуть змусити США працювати над новою стратегією протидії ядерній загрозі.

Північна Корея провела пуски декількох ракет малої дальності у минулі вихідні, кинувши перший прямий виклик новій американській адміністрації.

Про це пише видання The Washington Post.

"Північна Корея випустила кілька ракет малої дальності після того, як засудила Вашингтон за продовження спільних військових навчань з Південною Кореєю... Ракетні випробування представляють собою перший прямий виклик з боку лідера КНДР Кім Чен Ина президенту США Джо Байдену, чиї помічники поки не позначили свій підхід до ядерної загрози (з боку КНДР)", — йдеться у повідомленні.

Видання пише, що розвідка США протягом декількох тижнів повідомляла, що КНДР може провести випробування ракет. Це стало особливо очевидним після того, як сестра північнокорейського лідера Кім Йо Чжон, коментуючи військові навчання США, заявила: "Якщо в адміністрації Байдена хочуть спати спокійно в майбутні чотири роки, їм краще утриматися від смороду".

Ці випробування, пише далі видання, знову змусили Сполучені Штати працювати над стратегією протидії ядерній загрозі.

Представник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що адміністрація Байдена хоче розробити "новий підхід" до Північної Кореї, проте не повідомив подробиць.

Американські дипломати поінформували своїх союзників в азіатському регіоні, що нова стратегія відрізнятиметься від підходу екс-президента Дональда Трампа, який особисто зустрічався з Кім Чен Ином, а також від дій його попередника Барака Обами, який відмовлявся від розмов з Пхеньяном доти, поки він не поліпшить свою поведінку.

Видання зазначає, що жоден з підходів колишніх президентів не зміг зупинити КНДР від подальших розробок своїх систем озброєнь і застосування репресій до власних громадян.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен раніше заявляв, що адміністрація Байдена розгляне нові санкції проти Північної Кореї.