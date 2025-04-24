Зайшли в тил і знищили взвод противника: 8 бійців ССО ЗСУ вступили в бій з солдатами КНДР на Курщині

Бійці Сил спеціальних операцій мали ближній бій із солдатами з КНДР, які воюють на боці РФ в Курській області. Внаслідок зіткнення північнокорейці втратили взвод своїх солдатів.

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Про це повідомили у пресслужбі ССО.

Зазначається, що спецоперацію зі знищення ворога у Курській області провели бійці 6-го полку "Рейнджер" ССО ЗСУ. Під час швидкого контакту оператори ССО знищили 25 північнокорейців.

Як розповіли у ССО, бій мав місце ще минулого місяця, але з питань безпеки тільки зараз командування дало дозвіл показати його українцям. Відео зафільмовано з безпілотника й натільних камер воїнів ССО.

Зазначається, що 8 рейнджерів на броньованому Humvee висунулися в тил противника, за підтримки розвідувальних дронів. Вони вийшли на дистанцію прямого ураження та зайняли вигідні вогневі позиції в окопах.

Бій відбувався проти сил суперника, який втричі переважав у живій силі.

"Оператори ССО розпочали ближній бій проти ворожого взводу чисельністю 25 осіб — утричі більшої кількості за їхню — та зберегли ініціативу до його завершення. Попри чисельну перевагу противника та ворожий артилерійський вогонь, воїни ССО довели перевагу якості над кількістю та не лишили цілому взводу КНДР шансів під час контакту", — розповіли в ССО.

Зазначається, що українські захисники успішно відійшла після виконання завдання.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ прорвалися через кордон в Курській області і впритул наблизилися до села Отруби в Глушківському районі. Далі зав'язався бій з російськими вояками.