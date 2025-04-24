Зав'язався бій: бійці ЗСУ обійшли оборону РФ і зайшли в Курську область, — росЗМІ

Бійці ЗСУ прорвалися через кордон в Курській області і впритул наблизилися до села Отруби в Глушківському районі. Далі зав'язався бій з російськими вояками.

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Про це повідомляє російське медіа Mash.

"Три роти ЗСУшників спробували зайти в хутір Отруби у Глушківському районі Курської області під час мирних переговорів у Лондоні", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи ЗСУ нібито "засікли" російські прикордонники, через що зав'язався бій.

"Ворог вторгся в Курську область і розпочав бій із нашими військовими. Після чотирьох хвиль атаки підключилася артилерія, і противник зупинився. ЗСУ намагаються не дати закрити фронт на території РФ, тому наступають на населені пункти на кордоні, як у Бєлгородській області", — пише медіа.

У Генштабі ЗСУ поки що інформацію, поширену в російських медіа щодо боїв біля Отрубів, не коментували.

Нагадаємо, що 9 квітня повідомлялося, що кілька танків ЗСУ спокійно перетнули кордон із Бєлгородською областю. Щоб цього не сталося, влада російського регіону витратила мільярди рублів на "потужні" фортифікації.

Також повідомлялося, що інтенсивні бої тривають у Сумській області біля кордону з Росією. Ворожі війська намагаються вибити підрозділи ЗСУ з території Курської області та захопити українські території.