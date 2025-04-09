Прорив кордону в Бєлгородській області: танки ЗСУ вільно заїхали в Росію (відео)

Кілька танків Збройних сил України спокійно перетнули кордон із Бєлгородською областю. Щоб цього не сталося, влада російського регіону витратила мільярди рублів на "потужні" фортифікації.

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Відео прориву показали бійці 225-го окремого штурмового полку ЗСУ.

На кадрах видно, як кілька танків вільно проходять оборонні перешкоди: рів, насип і зуби дракона.

Військові іронічно нагадали, що влада Бєлгородської області 2022 року витратила 10 мільярдів рублів (116 млн доларів) на будівництво фортифікацій. Будівництво оборонних споруд назвали "засічна риса"

Настільки велика сума бюджетних вкладень у 5 разів більша, ніж витрати на охорону здоров'я, і в 70 разів більша за обсяг фінансування програми житла громадянам із дітьми з інвалідністю.

Нагадаємо, у березні Повітряні сили ЗСУ вдало влучили ракетою в командний пункт одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії РФ.

Білоруські військові впевнені в неспокійній обстановці на кордоні з Україною і збільшенні напруженості. За їхніми даними, у Житомирській області нібито стоять американські бойові машини піхоти та установки РСЗВ.